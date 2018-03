Michael Wolff: Ogenj in bes, 2. del

Med takšnimi dilemami je bilo tudi ravnanje z zaupnimi informacijami in neformalnimi intervjuji. Pogosto se je zgodilo, da so viri pogovore z menoj pogojevali z zaupnostjo, pozneje pa so vsebino sami spravili v javnost – kot da bi se po prvi zaupni izpovedi čutili osvobojene bremena skrivnosti. Pogosto se je zgodilo, da niso natančneje opredelili, kako lahko uporabim njihove izjave. Nekateri pogledi in stališča sogovornikov pa so bili tudi že tako javno znani in razširjeni, da bi jih bilo smešno zamolčati. Ali pa so sogovorniki vsebino naših zasebnih in zaupnih pogovorov potem sami širili v enako 'zaupnih' pogovorih s svojimi prijatelji. Hkrati pa se vsepovsod v tej pripovedi pojavljajo predsednikove nenehne, neustavljive in nenadzorovane zgodbe, javne in zasebne, ki jih vsakodnevno širijo različni ljudje, pogosto praktično v tistem trenutku, ko pridejo iz predsednikovih ust.



Skoraj vsi, s katerimi sem prihajal v stik – od visokih predstavnikov Bele hiše do opazovalcev dogajanja – so mi iz takšnih ali drugačnih razlogov namenjali ogromno svojega časa in energije, da bi osvetlili prav posebno naravo življenja v Trumpovi Beli hiši. To so ljudje, ki si vsak na svoj način prizadevajo, da bi se nekako prilagodili načinu razmišljanja in dela Donalda Trumpa, in o njih pripoveduje ta knjiga.



Veliko jim dolgujem.



Prolog



Ailes in Bannon



Večerja naj bi se začela ob 18.30, toda Steve Bannon, ki se je nenadoma znašel med najmogočnejšimi ljudmi na svetu in se je temu primerno vsak dan manj menil za časovne omejitve, je zamujal.



Obljubil je, da se bo pridružil majhni skupini na večerji, ki jo je organiziral prijatelj v mestni vili v Greenwich Villageu, kjer se bo med drugim srečal z Rogerjem Ailesom, nekdanjim šefom Fox Newsa in takrat najvplivnejšim človekom desničarskih medijev, ki je bil nekoč tudi Bannonov mentor. Naslednjega dne, 4. januarja 2017 – dobra dva tedna pred inavguracijo Donalda Trumpa kot petinpetdesetega predsednika Združenih držav – bo Ailes odšel v Palm Beach, v prisilni in, kot je upal, začasni pokoj.



Grozil je sneg in bilo je že vprašanje, ali se bo večerje sploh lahko udeležil, kajti šestinsedemdesetletni Ailes je imel že dolgo zgodovino težav z nogami in kolki in je komaj še lahko hodil. Z ženo Beth je prihajal na Manhattan od doma v hudsonskem predmestju in se je bal spolzkih ulic. Vendar je za vsako ceno želel videti Bannona. Bannonova pomočnica Alexandra Preate je zbrano družbo sproti obveščala, kako kaže z odhodom šefa iz Trumpovega stolpa.



Medtem ko so čakali na Bannona, je večer pripadal Ailesu. Bil je prav tako osupel nad zmago starega prijatelja Donalda Trumpa kot večina drugih in je zbranim priredil manjše predavanje o nepredvidljivosti in absurdih politike. Preden je leta 1996 zagnal Fox News, je bil trideset let med vodilnimi operativci republikanske stranke. Če je bil še tako presenečen nad izidom zadnjih volitev, je vendarle povlekel jasno črto od Nixona do Trumpa. Le o tem ni povsem prepričan, je rekel, ali je Trump zares primeren, glede na to, da je bil že vse, od demokrata do neodvisnega in na koncu republikanca. Še vedno pa je menil, da Trumpa pozna vsaj tako dobro kot kdo drug. Pripravljen je pomagati. Takoj se je tudi pripravljen vrniti v desničarsko medijsko igro; vneto je opisoval nekatere možnosti, kako priti do približno milijarde dolarjev, ki bi jih potrebovali za zagon nove kabelske televizije.



Oba, Ailes in Bannon, sta se imela za ljubiteljska poznavalca zgodovine, za samouka, posebej privržena teoriji njenega enotnega, univerzalnega toka. Na zgodovino sta gledala v osebnem, karizmatičnem smislu – čutila sta, da sta z zgodovino in tudi z Donaldom Trumpom osebno povezana.



Zdaj je moral Ailes priznati, četudi nejevoljno, da desničarsko plamenico vsaj začasno predaja v roke Bannonu. V njenem žaru je veliko ironije. Ailesov Fox News z milijardo in pol dolarjev dobička na leto je zadnji dve desetletji prevladoval v republikanski politiki. Zdaj je to vlogo prevzel Bannonov Breitbart News s pičlim milijonom in pol dobička. Trideset let se je Ailes – ki je bil donedavna najvplivnejši človek konservativnih krogov – posmehoval Donaldu Trumpu in ga toleriral, na koncu pa sta Bannon in njegov Breitbart pripeljala Trumpa na predsedniški položaj.

Se nadaljuje ...



***

Knjiga Ogenj in bes je izšla pri založbi Ciceron. Bralci Dela jo lahko do izida naročijo po prednaročniški ceni 25,40 EUR (-15 %, plačilo obvezno pred izidom knjige). Naročila po e-pošti zalozba@ciceron.si, po telefonu 031 343 837 ali na www.ciceron.si.

Odlomke lahko prebirate v Delovem podlistku, objavljali pa jih bomo tudi na spletni strani delo.si.

Avtor želi v knjigi osvetliti prav posebno naravo življenja v Trumpovi Beli hiši. Foto: Win McNamee/Pool via AP