Michael Wolff: Ogenj in bes, 8. del

Nič manj ni bil prepričan, da je ekipa Clintonove sestavljena iz sami rojenih zmagovalcev - 'Vse najboljše imajo, in mi vse najslabše!' je pogosto govoril. Čas, ki si ga med kampanjo prebil s Trumpom na letalu, je bil največkrat strahotno mučna izkušnja; vsi naokrog so bili idioti.

Corey Lewandowski, ki je služil kot prvi bolj ali manj uradni vodja kampanje, jih je od Trumpa pogosto slišal. Najprej nekaj mesecev je o njem govoril, da 'ga ni slabšega' in junija 2016 ga je končno tudi nagnal. Toda že takoj potem je začel razlagati, da je kampanja brez Coreyja obsojena na propad. 'Zgube smo,' je govoril. 'Sami nesposobneži, nikomur ni jasno, kaj počne ... Ko bi se vsaj Corey vrnil.' Potem pa se je hitro spravil tudi nad naslednjega vodjo kampanje, Paula Manaforta.

Avgusta, ko je za Clintonovo zaostajal za 12 do 17 točk in ko je bil dnevno na udaru krvoločnih medijev, si ni mogel Trump niti v sanjah predstavljati nemogočega scenarija volilne zmage. In v tistem mračnem trenutku je Trump svojo kampanjo praktično prodal. Desničarski milijarder Bob Mercer, pred tem podpornik Teda Cruza, je podporo preusmeril k Trumpu in mu nakazal 5 milijonov dolarjev. Prepričan je bil, da kampanja poka po šivih, zato je s hčerko Rebeko sedel na helikopter in se - skupaj z nekaj na hitro zbranimi potencialnimi donatorji - odpeljal na donatorsko večerjo k lastniku nogometnega kluba New York Jets in dediču družbe Johnson & Johnson, Woodyju Johnsonu, v njegovo poletno rezidenco v Hamptonsu.

Trump ni imel niti z očetom niti s hčerko nikoli prej nobenih tesnejših stikov. Z Bobom Mercerjem, ki večinoma govori v enozložnicah, se je nekajkrat bežno pogovarjal; vsa zgodovina odnosov Rebeke Mercer in Trumpa pa je zajeta v selfiju, ki sta ga nekoč naredila v Trumpovem stolpu. Toda ko je Mercer predstavil svoj načrt, kako bi prevzel nadzor nad kampanjo in nastavil svoja človeka, Steva Bannona in Kellyanne Conway, se Trump ni upiral. Samo neznansko se je čudil, zakaj za vraga bi se kdo sploh hotel s tem ukvarjati. 'Ta stvar,' je rekel Mercerjevima, 'je že dolgo brezupna.'

Ko pa je celo Steve Bannon priznal, da je 'kampanja v kurcu', je bilo popolnoma jasno, da gre za veliko več kot zgolj slutnjo propada - zadeva je bila preprosto strukturno neizvedljiva.

Kandidat, ki se ima za milijarderja - za desetkratnega - ni hotel vanjo vložiti niti centa lastnega denarja. Bannon je septembra po prvem televizijskem soočenju rekel Jaredu Kushnerju - ki je bil v trenutku, ko se je Bannon pridružil kampanji, s svojo ženo na počitnicah na Hrvaškem s Trumpovim sovražnikom Davidom Geffnom - da bodo do konca kampanje potrebovali še dodatnih 50 milijonov dolarjev.

'Petdesetih milijonov ne bo dal, če mu ne garantiramo zmage,' je bil realističen Kushner.

'Kaj pa petindvajset milijonov?'

'Samo če mu obljubimo, da je zmaga več kot verjetna.'

Na koncu bi bil Trump v najboljšem primeru pripravljen svoji lastni kampanji dati 10 milijonov - toda le v obliki posojila in še to samo pod pogojem, da mu denar vrnejo takoj, ko bi zbrali dodatne donacije iz drugih virov. (Steve Mnuchin, ki je bil v štabu zadolžen za finance, je prišel po denar z že izpolnjenimi obrazci za transakcijo, da ne bi Trump priročno 'pozabil' nakazati denarja.)

Prave kampanje v resnici sploh ni bilo, ker ni bilo prave organizacije, ali pa je bila v najboljšem primeru prav enkratno nefunkcionalna. Roger Stone, ki je bil njen prvi de facto šef, je odstopil oziroma ga je Trump nagnal - oba sta se javno hvalila, kako sta drugega uničila. Trumpovega pomočnika Sama Nunberga, ki je delal za Stona, je hrupno odstranil Lewandowski, potem pa je pranje umazanega perila stopnjeval še Trump s tožbo proti Nunbergu. Javno obračunavanje z njim se je končalo šele, ko je Nunberg v odgovoru na tožbo omenil, da ima Lewandowski intimno razmerje s piarovko Hope Hicks, ki jo je v predvolilni štab pripeljala Ivanka Trump. Očitno jim od samega začetka ni bila usojena prav nobena zmaga, niti tolažilna.

Se nadaljuje ...



***

Naslovnica knjige Fire and Fury. Foto: Reuters