Michael Wolff: Ogenj in bes, 9. del

Celo ko je Trump premagal šestnajst drugih kandidatov za republikansko nominacijo - četudi so bili vsi po vrsti še tako brezupni - ni bil končni cilj, zmaga na volitvah, videti nič manj absurden.

In ko se je začela jeseni zmaga vsaj malo nasmihati, je ta kanček upanja izpuhtel z afero Billyja Busha. 'Vse, kar je lepega, me neustavljivo privlači - kar poljubljati jih začnem,' je Trump v živo razlagal voditelju televizije NBC Billyju Bushu, in to prav v času, ko je v Ameriki začela vreti razprava o spolnem nadlegovanju žensk. 'Kot magnet so. Samo poljubljam. Ne morem čakati. In če si slaven, ti pustijo. Lahko jim delaš, kar hočeš ... Jih zgrabiš za muco. Karkoli jim lahko narediš.'

Operetni zapleti. Tako neprijetno je postajalo, da se vodja republikanskega odbora Reince Priebus, ko so ga iz Washingtona poklicali na nujen sestanek s Trumpom v New York, kar ni mogel prisiliti, da bi se s pensilvanske postaje odpravil do Trumpovega stolpa. Dve uri so potrebovali Trumpovi ljudje, da so ga prepričali.

'Prijatelj moj,' se mu je po telefonu prilizoval obupani Bannon, 'mogoče se nikoli več ne srečava, toda prosim te, danes moraš priti v to zgradbo, in to skozi glavni vhod.' Mimo novinarjev.

***

Edini žarek upanja ob vsej sramoti, ki jo je morala prenašati Melania Trump po objavi posnetkov Billyja Busha, je bilo prepričanje, da zdaj pa zares ni več nobene možnosti, da bi njen soprog postal predsednik.

Zakon Donalda Trumpa je uganka za skoraj vse okrog njega - vsekakor pa za vse tiste, ki nimajo svojih letal in razkošnih vil po vsej državi. Z Melanio skupaj prebijeta razmeroma malo časa. Pogosto sta po več dni brez vsakega stika - tudi takrat, ko sta bila v oba Trumpovem stolpu. Melania pogosto sploh ni vedela, kje je mož, ali pa je to niti ni zanimalo. Donald se je selil iz vile v vilo, kot da bi se sprehajal iz sobe v sobo. Tako kot je malo vedela o njegovih selitvah, je zelo malo vedela tudi o poslih, in je ti, milo rečeno, tudi niso zelo zanimali. Odsotni očka pri svojih prvih štirih otrocih je bil zdaj, pri petem, Barronu, ki ga ima z Melanio, še veliko bolj odsoten. V tretjem zakonu je končno, kot je pripovedoval prijateljem, izmojstril umetnost življenja: živi in pusti živeti - 'Brigaj se zase!'

Trump je notorični ženskar, in med kampanjo je postal verjetno najslavnejši vsiljivec na svetu. Do žensk seveda ni niti malo senzibilen, ima pa tudi celo zbirko svojih teorij o njih, vključno s tisto - pripovedoval jo je prijateljem - da mlajše ženske toliko manj osebno jemljejo varanje starejšega moža, kolikor večja je starostna razlika med njima.

Vseeno pa je prepričanje nekaterih, da je njun zakon zgolj na papirju, daleč od resnice. Donald o Melanii pogosto govori, kadar je ni zraven. Občuduje in komentira njen videz - na njeno žalost pogosto pred drugimi. Bahavo in brez ironije razlaga, da je 'trofejna ženska'. In če ravno z njo ne deli svojega življenja, pa z drugimi deli navdušenje nad njo. 'Srečna žena, veselo življenje!' ponavlja resnico slavnih bogatašev.

Pri Melanii išče potrditve. (Potrditve pravzaprav išče pri vseh ženskah, ki ga obkrožajo in ki so dovolj pametne, da mu to tudi dajejo.) Leta 2014, ko je prvič začel resno razmišljati o predsedniški kandidaturi, je bila Melania med tistimi redkimi, ki so menili, da bi lahko zmagal. Za Ivanko, ki se je takrat skrbno distancirala od njegove kandidature, je bila to zgolj dobra šala. Z nikoli preveč skritim zaničevanjem do svoje mačehe je Ivanka razlagala prijateljem: 'Melania čisto zares verjame, da oče lahko zmaga, če bo kandidiral, in to o njej pove vse, kar je treba vedeti.'

Toda možnost, da bi mož dejansko postal predsednik, je postajala za Melanio vedno hujša nočna mora. Prepričana je bila, da bo to uničilo njeno skrbno zaščiteno življenje - zaščiteno, česar ne smemo pozabiti, pred razširjeno družino Trump - in praktično povsem posvečeno mlademu sinu.

Ne prehitevaj, se ji je posmehoval mož, medtem ko je vse dneve preživljal na predvolilnih turnejah in polnil medije. Pri njej pa sta se kopičila groza in strah.

Se nadaljuje ...



***

Knjiga Ogenj in bes je izšla pri založbi Ciceron. Bralci Dela jo lahko do izida naročijo po prednaročniški ceni 25,40 EUR (-15 %, plačilo obvezno pred izidom knjige). Naročila po e-pošti zalozba@ciceron.si, po telefonu 031 343 837 ali na www.ciceron.si.

Odlomke lahko prebirate v Delovem podlistku, objavljali pa jih bomo tudi na spletni strani delo.si.

Naslovnica knjige Fire and Fury. Foto: Reuters