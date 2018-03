Milan Kleč: »Ne sprejemam čestitk, da sem nehal pisati«

V knjigi z naslovom ­Knjige prvoosebni pripovedovalec, ki ga verjetno v veliki meri lahko enačimo s pisateljem Milanom Klečem, oznani, da je zelo slab bralec. Spomni nas, da je na nekem literarnem večeru s priznanjem, da ni prebral niti enega Cankarjevega dela, neskončno užalostil Milo Kačič, in se odloči poboljšati.



V nadaljevanju svoje knjige sestavlja seznam avtorjev, ki jih mora prebrati, obenem pa ga odnaša v »srečanja s sodobniki«, popisovanje ljudi in dogodkov s slovenske literarne scene. Niza zabavne pripetljaje, benti nad tem in onim, odnaša ga v preteklost, naposled ga odnese tudi v knjige in branje, kjer se stvari seveda nadalje zapletejo.

Tudi ta knjiga Milana Kleča ostaja znotraj znane »klečevske strukture« s številnimi zastranitvami in značilnim humorjem. Knjigo je v karikaturno-stripovski maniri ilustriral Marko Derganc - Dergi. S tem naj bi Kleč končal svojo trilogijo o slovenski literarni sceni (Ura resnice, Moja srečanja s sodobniki, Knjige).Saj me ne, tudi z ironijo usode sem razčistil. Hotel sem napisati knjigo o knjigah, še bolj pa sem si želel, da bi končno v eni knjigi našel mesto, kjer bi lahko na koncu napisal: 'Ne sprejemam čestitk, da sem prenehal pisati.' Uspelo mi je.Ne eno, ne drugo, ne tretje, čeprav je res, da sem tudi človek, ki je izredno zadovoljen, če kdaj pa kdaj zaprejo kakšno knjigarno. In še bolj sem zadovoljen, če potem čez nekaj dni v prostorih nekdanje knjigarne zraste trgovina s čevlji. Če pa kaj takega poveš denimo v Društvu slovenskih pisateljev, te skoraj linčajo. Razen redkih izjem, seveda.