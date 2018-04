Minoli Saldago: Ženske so povsod nosilke tragedije

Čeprav je Minoli Salgado pripotovala na obisk v Slovenijo iz britanskega Sussexa, kjer na univerzi poučuje sodobno literaturo, njeno srce in zgodbe ostajajo na Šrilanki, otoku, ki poskuša ponovno zaživeti po dolgi državljanski vojni.



V romanu prepleta življenji sestričen Savi in Renu. Prva se vrača na Šrilanko po dolgem času, ki ga je preživela v Veliki Britaniji, druga je preživela vojno na otroku in dela z družinami, ki so v vojni izgubile svojce. Obe se poskušata soočiti z bolečo preteklostjo.



Govorite o zgodbah, ki jih obdaja tišina. Kje so glavni vzroki za to, da so zamolčane?



Moj roman Malo prahu na očeh se dogaja med državljansko vojno na Šrilanki, ki je trajala šestintrideset let in v kateri je izginilo vsaj trideset tisoč ljudi, mnogi so morali oditi od doma. To obdobje imenujemo 'vladavina terorja'. Iz tega konteksta so se rodile različne tišine. Tišina, ki je nastala zaradi strahu, tišina, ki je nastala zaradi travme, tišina, ki je nastala zaradi cenzure ...



Je zgodba avtobiografska?



Pravzaprav ne. Vsak pisatelj se sicer pri oblikovanju romanesknih likov in dogajanja naslanja na lastne izkušnje, kar sem storila tudi sama. Nisem pa ne en ne drug ženski lik iz romana jaz. V ospredje sem postavila sestrični, ki ju je vojna ločila, ena je to obdobje preživela v tujini, druga na Šrilanki. To sta bili dve vrsti prestavitve – interna in eksterna. Prva je bila bolj odtujitev, onemogočeno soočanje z razmerami, druga pa geografska preselitev.

Imata različen način gledanja na preteklost, ki je ali nepopolna, ali pogled nanjo ni dovoljen ali pa je zastrt. Zanimal me je ta kontrast, različni perspektivi, različni leči, skozi kateri sem pogledala na travmo. Poleg tega me je zanimalo, kako lahko pisatelj skozi jezik označuje tišino.