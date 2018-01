Intimno je preganjana, zato hodi. Goni jo lastna usoda, zato hodi vedno več in proti koncu malone ves čas. Čutiti je, da beži iz človeškosti v okoljskost – da bi se zlila z naravo­ in pretkala z njo; pa čeprav sebi nikoli ni mogoče nikamor pobegniti, razen morda v blaznost. In Claire, literarna junakinja Pascala Quignarda iz romana Skrivnostne solidarnosti (Les solidarités mystérieuses, Gallimard), se resnično potika naokoli kot norica.



Znani francoski avtor Pascal Quignard romaneskno popelje iz Pariza v granitno Bretanjo protagonistko Claire Methuen, prevajalko kakih štiridesetih let z izjemnim posluhom za jezike: obvlada jih petnajst. Claire je včasih tudi Marie-Claire ali pa – njena mama je bila Grkinja – Chara, odvisno od tega, kako (ji) je, kako se počuti ali kako se odloči, izbere, kdo bo. Noben trenutek ni enak trenutku, zakaj se ne bi torej pisatelj literarno poigraval z variacijami istega imena. In zakaj ne bi junakinje za zmeraj prelomno vrnil tja, od koder izvira. Po srečanju z nekdanjo učiteljico klavirja, pozneje novo, krušno mamo, jo je odločilno potegnil iz pariške 'civilizacije', da bi jo pahnil v globoko bretonsko naročje (tudi grdih) spominov, a skrivnostno lepe narave – in jo izgubil v njej. »Gospa Methuen­ je živela brez dela in brez branja. Molče je hodila in se klatila povsod, vse božje dni.«



Clairina življenjska zgodba sega v bretonski Dinard in okolico, v strašna začetna poglavja o osirotelosti, ko sta s pet let mlajšim bratom Paulom ostala sama. Tragika je bila prehuda, da bi se lahko kot človeka srečno razvijala, zato se v knjigi kar naprej razodevajo nesrečnosti: grozljive družinske nesrečnosti in še posebno krute so ljubezenske, malone nič ni veselosti ali igrivosti, še mehke zaobljenosti. Življenje, kot ga slika Quignard, je trdo, bere se kot vedno znova odsekana žalost v izsušenih odnosih, v sivini prevladujočega zavračanja in hladne ­odljudnosti.