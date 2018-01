Na lovu za uspešnicami

Komaj je čez lužo izšla knjiga Michaela Wolffa Fire and Fury: Inside the Trump White House (Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše) s številnimi obtožbami na račun ameriškega predsednika, že je prišla napoved o kupljenih avtorskih pravicah za slovensko izdajo. Zanimalo nas je, kako poteka nakup avtorskih pravic za »vroče« knjige, svetovne uspešnice, za katere je med založniki gotovo veliko prerivanja.



Avtorske pravice za slovensko izdajo knjige, ki prinaša škandalozne informacije iz zakulisja Trumpovega življenja, je kupila založba Ciceron. Andrej Poznič iz te založbe je za Delo povedal: »Takoj ko sem izvedel, da bo knjiga izšla, to je bilo na začetku januarja, sem pisal založbi in nato njihovemu evropskemu zastopstvu ter se pozanimal, kako je z nakupom avtorskih pravic.

Rekli so mi, naj dam ponudbo, kar sem tudi storil. Kmalu sem dobil odgovor agenta, da sta iz Slovenije prispeli še dve ponudbi, zato naj svojo nekoliko zvišam, če hočem uspeti. To sem tudi storil in avtorske pravice za slovenski prevod knjige so bile moje. Cena, ki sem jo plačal, je bila višja kot običajno, saj gre za 'vročo' knjigo. Zanjo sem plačal približno dvakrat več, kot plačam za manj atraktivne in starejše knjige.«