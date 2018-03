Fabula: Navdih za demokratične spremembe

Pomemben aspekt upanja, ki je v tematskem fokusu Fabule,­ je tudi politična mobilizacija,­ ki jo to lahko sproži. O tem bo v festivalskem sklopu ­Fabula pred Fabulo govorila­ ­Chantal Mouffe, ena najbolj znanih ­sodobnih političnih teoretičark.



Chantal Mouffe (1943) je vodilna ­politična teoretičarka, filozofinja, univerzitetna profesorica ­(Univerza v Westminstru, Harvard, Princeton), ki od osemdesetih let velja za eno najprodornejših svetovnih intelektualk.

Leta 1985 je z ­Ernestom Laclauom napisala Hegemonijo in socialistično strategijo (Partizanska knjiga, 1987), kanonsko delo ­postmarksistične misli. V delu In Defense of Left Populism (V bran levemu populizmu), ki bo izšlo letos, se ukvarja z vprašanjem političnega populizma in prevprašuje upanje na demokracijo. V slovenščini je izšlo tudi njeno delo Agonistika: misliti svet politično (Maska, 2015).



Knjiga Hegemonija in socialistična strategija s temeljnim sporočilom, da mora biti socializem demokratičen ali pa ga ne bo, je precej vplivala na smer dela sodobne politične filozofije, teorije in politične prakse.



Projekt radikalne demokracije



V središču zanimanja Chantal ­Mouffe so še vedno teorija družbenega pluralizma, družbena protislovja in tisto, kar sama imenuje projekt radikalne demokracije, da bi se ponovno razmislilo o nekem novem socialističnem projektu. Po njenih besedah je »socializem ­nujna komponenta nekega projekta radikalne in pluralne ­demokracije«.



Kljub zavedanju, da je sodobna družba s prevladujočim neoliberalizmom problematična, Chantal­ Mouffe zastopa demokratično ureditev, in sicer se zavzema za agonistični pluralizem. Po njenem je glavna naloga demokracije priskrbeti institucije, ki pretvarjajo konflikte v »agonistično« obliko, se pravi, da omogoča sobivanje različnosti (tekmecev, ne sovražnikov), a z zavedanjem inherentnega konflikta ali antagonizma med vpletenimi. Gre za ustvarjanje konfliktnega konsenza, kot to imenuje, in za projekt tako imenovane radikalne demokracije.



Po eni strani je glasnica ideje, da zgodovine z neoliberalizmom ni konec in da je alternativa obstoječemu mogoča, po drugi strani pa vidi edino možno politično emancipacijo v radikaliziranih demokratičnih institucijah.



Po mnenju Chantal Mouffe Evropa ni v krizi, ampak je v krizi njeno neoliberalno utelešenje. Po njenem hegemonija liberalizma resno ogroža demokratične institucije. Glede na to, da sta Chantal ­Mouffe in njen pokojni partner Ernesto Laclau sodelovala z različnimi družbenimi gibanji in političnimi strankami, so njune ideje navdihnile nekaj bistvenih demokratičnih ­sprememb.