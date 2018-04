Benoît Duteurtre: »Nostalgijo je treba skrbno negovati«

Čas neumorno teče in odnaša ljube osebe, prijetna občutja, čedne stvari – zato je tudi pri francoskem pisatelju Benoîtu Duteurtru razbrati nemalo nostalgije, lahkotno pomešane z nagajivo duhovitostjo. Iz njegove pisave veje značaj rafiniranega bonvivana, ki ne obrača spretno le besed, ampak je odprt tudi za različne umetniške govorice. Glasba je prav tako njegova stalna prišepetovalka lepega.



Benoît Duteurtre (1960), s katerim sva se pred kratkim srečala v pariškem lokalu Le Fumoir nedaleč od Louvra, o sebi pravi, da je vesel človek – in tako nasmejano tudi deluje. Vedrost ima menda po pokojni mami, o kateri piše v Knjigi za odrasle (Livre pour adultes, Gallimard, 2016), ki je v prevodu Luke Novaka izšla pri založbi Totaliteta.



Rojen v Le Havru v Normandiji bi lahko bil Duteurtre kakšen romaneskni junak Honoréja de Balzaca, ki ga naravnost občuduje. Kakor Rastignac se je, odločen, da opozori nase, namreč s podeželja odpravil v Pariz – kajti v centralizirani Franciji vodijo vse ambiciozne (umetniške) poti v glavno mesto. Tako je bilo nekoč in nič drugače ni danes.