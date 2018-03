O pošasti, ki ni doma za devetimi gorami

Zelena pošast: Slikanica, ki postavlja v središče zanimanja zavist in vprašanje, kakšen je človek, ki se ga polasti.

Miho Mazzinija smo dolgo poznali predvsem kot pisatelja­ za odrasle. No, seveda tudi kot scenarista, režiserja, kolumnista in računalniškega poznavalca, ne pa kot mladinskega in otroškega avtorja.

To se je spremenilo tik pred obratom­ tisočletja, ko je napisal slikanico Čas je velika smetanova torta, ki jo je v značilni kolažni­ tehniki ilustrirala ­Mojca Osojnik.

Temu je leta 2001 sledil roman Kralj ropotajočih duhov, ki se sicer ni uvrstil med mladinske romane, a bi ga v resnici lahko šteli (vsaj) med naslovniško odprte. Štiri leta pozneje je izšlo Drevo glasov, v prvem delu zelo in v drugem nekoliko manj posrečeno prvo Mazzinijevo delo za najstnike.

Sledil mu je veliko boljši in uspešnejši roman Zvezde vabijo, ki je leta 2016 dobil nagrado modra ptica in bil zbran tudi v projekt Rastem s knjigo (v »kategoriji« za osnovnošolce). Po dolgem času se je Mazzini spet vrnil k ustvarjanju za najmlajše, tokrat s slikanico Zelena pošast.