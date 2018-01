O posipanju ležeče lepotice s ciklamami in vsem ostalem

Ivan Cankar: Kako ga brati, kje začeti, kje končati, kako si sledijo junaki in antijunaki in kateri pari so sploh srečni.

To ni kviz o Cankarju, čeprav na nek način tudi je. Iskali smo Cankarja, kot ga še ne poznamo in malo drugače. Na nek način Cankarja od A do Ž. Cankarja v faktih.

Za pomoč smo prosili našega nekdanjega novinarja Petra Kolška, slovenista, ki se je s pisateljem intenzivno ukvarjal prav v zadnjih mesecih in napisal literarno-esejistično knjigo o Cankarjevih ženskah (izšla bo letos).

Za Delove bralce se je sprehodil skozi Cankarjeva dela. Z opombo: Vseh 32 Cankarjevih romanov, povesti in novelističnih zbirk seveda ne pozna, upoštevani so (a ne do kraja izčrpani) teksti, ki veljajo za pomembnejše.