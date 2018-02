Panoramski pregled slovanske »stotice«

Mednarodna ustanova Forum slovanskih kutur (FSK) po nekoliko negotovih začetnih korakih že nekaj let rojeva spodbudne rezultate.

Eden od njih je zbirka Sto slovanskih romanov, ki je zabeležila že 65. izdajo. V Zgodovinskem atriju Mestne hiše Ljubljana je do 22. marca na ogled razstava, ki postavlja na ogled najboljše in najbolj reprezentativne avtorje sodobnega slovanskega romana, uvrščene v to zbirko.



Razstava je bila premierno predstavljena v palači Unesca v Parizu, gostovala je tudi že na Dunaju. Razstavo v ljubljanski Mestni hiši spremljata dva dogodka – 7. marca pogovorni večer z naslovom Ženski cikel: Kje so ženske na slovenskem Parnasu?, 20. marca pa z naslovom Moč literature, moč razumevanja: Zbirka 100 slovanskih romanov.

Sicer pa je eden najpomembnejših dogodkov v življenju Foruma te dni odprtje Centra slovanskih kultur v Beogradu. Pogovarjali smo se z direktorico FSK