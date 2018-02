Paulus Hochgatterer: »Prva varianta je resnična, drugo si želimo«

Po petletnem literarnem ­premoru je Paulus Hochgatterer spet napisal odlično knjigo, daljšo povest Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war (Dan, ko je bil moj ded junak).

Pred tem je za dober ducat literarnih del prejemal nagrade v Avstriji in Nemčiji. Leta 2009 je prejel tudi nagrado Evropske unije za književnost. Hochgattererjeve knjige so prevedene v več jezikov, v slovenščini je izšel roman Sladkost življenja (Die Süße des Lebens, Učila ­International, 2011).



Psihiater in literat Paulus Hochgatterer spada med boljše poznavalce človeške duševnosti v avstrijski literaturi. V najnovejši knjigi jedrnato opisuje dogodke na družinskem podeželskem posestvu ob koncu druge svetovne vojne. Poleg družinskih članov, ki jih niso mobilizirali v Hitlerjevo vojsko, je na posestvu tudi travmatizirana deklica brez staršev, izgubljena v vrtincu vojne.