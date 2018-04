Pisatelj v slepem nemiru zgodovine

Letos ni zgolj Cankarjevo leto, temveč po naključju številk tudi Jančarjevo leto, je včeraj na novinarski konferenci, na kateri so predstavili antologijski izbor Jančarjevih novel in kratkih zgodb z naslovom Mnoga življenja, opozoril urednik založbe Beletrina Mitja Čander. Ponatise njegovih najbolj znanih del, pa tudi kako novo delo, bo izdalo še več drugih slovenskih založb.



Jančarjeva kratka proza je bila antologijsko predstavljena že pred časom v zbirki Kondor, vendar v precej manjšem obsegu, kot ga prinaša nov izbor. V njem so integralno natisnjene štiri Jančarjeve zbirke kratke proze – Smrt pri Mariji Snežni, Pogled angela, Prikazen iz Rovenske in Človek, ki je pogledal v tolmun –, na koncu pa še dodan še avtorjev lastni izbor iz zgodnje proze, iz zbirk O bledem hudodelcu in Romanje gospoda Houžvičke.

Po Čandrovem mnenju bo knjiga bralcem omogočila vpogled v razvoj Jančarjevega pisanja. Zelo jasno so razvidne teme, ki so stalnica v njegovem pisanju, predvsem pa to, kar Jančar po Kocbeku imenuje »slepi nemir zgodovine« in beganje posameznika v njem. Drago Jančar je izjemen pisatelj ravno v tem, kako zna preplesti posameznokovo usodo s širšim kontekstom, z zgodovino, je dejal Beletrinin urednik. Ima tudi izjemen občutek za ekonomijo pripovedi ter za napetost in suspenz.