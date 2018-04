Pisatelji zaradi Sirije od Pahorja in dela vlade zahtevajo opravičilo

Društvo slovenskih pisateljev se je danes kritično odzvalo na odziv vrha slovenske politike na nedaven napad ZDA, Velike Britanije in Francije na Sirijo.

Kot so zapisali v današnji izjavi, od predsednika države Boruta Pahorja ter premiera, zunanjega ministra in obrambne ministrice zahtevajo opravičilo zaradi njihovega ravnanja.

»Ravnanje naših najvišjih predstavnikov oblasti je popolnoma nepotrebno, predvsem pa sramotno. Zatorej od njih, od predsednika republike, vlade (v odstopu), zunanjega ministra in obrambne ministrice zahtevamo opravičilo,« so zapisali v izjavi.

DSP: Osramotili so Slovenijo in njene državljane

Predsednik republike Borut Pahor, ki je hkrati vrhovni poveljnik Slovenske vojske, premier Miro Cerar, zunanji minister Karl Erjavec in obrambna ministrica Andreja Katič, ki opravljajo tekoče posle, so po mnenju društva »s podporo storili nekaj, česar nikdar ne bi smeli«; pa naj je Slovenija članica zveze Nato ali ne.

»Republika Slovenije je samostojna, suverena in neodvisna država. Zato mora ravnati skladno z voljo svojih državljanov, saj samo tako dokazuje svojo demokratično naravo. V primeru podpore, čeprav še tako zavite v praznorečje in zavzemanje za humanost, so naši predstavniki storili dejanje, zaradi katerega so osramotili državo Slovenijo in vse njene državljane,« je društvo zapisalo v izjavi.

Hkrati so Pahorju, Cerarju, Erjavcu in Katičevi postavili vprašanje, »kdo jim je dal mandat, da klečeplazijo pred samooklicanimi gospodarji t. i. svobodnega sveta«. Ob tem so spomnili na »nečednosti, ki jih je slovenska oblast, takšna ali drugačna, že izkazovala vladarjem: tako so se 9. junija 1941 predstavniki Slovencev zahvalili duceju za osvoboditev in tako so 20. aprila 1944 slovenski domobranci na Hitlerjev rojstni dan prisegli večno zvestobo führerju«.