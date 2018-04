Pisateljska spovednica: Davorin Lenko

Davorin Lenko je precej iznenada, a zelo svetlo, zasijal na slovenskem literarnem nebu. Leta 2014 je namreč za romaneskni prvenec Telesa v temi dobil dve pomembni literarni nagradi: kresnika in kritiško sito. In to za knjigo, ki se je poigravala z »že preživelim« postmodenizmom in je obravnavala precej delikatne seksualne teme. Leta 2016 je izšla Lenkova druga knjiga, zbirka kratke proze Postopoma zapuščati Misantropolis, ki je bila nominirana za nagrado novo mesto, februarja letos pa pri Cankarjevi založbi Lenkov drugi roman, Bela pritlikavka.



Katera je prva knjiga, ki ste jo prebrali?



Tega se res ne spomnim. Zelo živo pa se spomnim večkratnega branja knjige Drejček in trije marsovčki. Bilo mi je kakšnih šest let in bil sem v karanteni v Ljubljani, ko sem hkrati preboleval škrlatinko in norice. Ta knjiga je bila edina stvar, s katero sem si krajšal čas.



Kakšne ocene ste dobivali za šolske spise?



Optimistično rečeno, povprečne. Nikdar nisem zares razumel, čemu naj bi služili šolski spisi. V sedmem razredu sem za trenutek zablestel pri spisu za Cankarjevo priznanje, a popolnoma pogorel na državnem tekmovanju.



Opišite trenutek, ko ste spoznali, da boste pisatelj.



To ni bil dogodek, temveč bolj nekakšno postopno vstopanje. Je pa res, da sem že zelo zgodaj začel brati Stephena Kinga, njegov tipični lik pisatelja je odraščal z mano. Ne vem sicer, koliko je bila ta identifikacija – glede na to, kaj se ponavadi dogaja s pisatelji v Kingovih delih – dobra zame na dolgi rok, a takšno je pač dejstvo. Sicer pa se je resnejša pisateljska samoidentifikacija zgodila šele po prejetju ­kresnika leta 2014.



Imate kakšne ustvarjalne rituale?



Pravzaprav ne. Pisati sem sposoben ob vseh urah in na vseh možnih krajih. V tem oziru sem precej nediscipliniran, toda zaradi tega se ne obremenjujem preveč. Narava mojega dela je pač nekoliko kaotična.



Imate, ko pišete, več težav z začetki ali konci?



Definitivno z začetki. Konci ponavadi pridejo sami od sebe. So nekakšni izteki; kot bi rekli: 'Sedi in uživaj v vožnji.' Zelo malo svojih del sem dejansko začel pisati na začetku. In končal na koncu. Nekako velja pravilo, da obsežnejše ko je delo, bolj kaotično je ustvarjanje.



Katere knjige nikoli niste mogli prebrati do konca?



Na pamet mi pride Sto let samote. Bila je izpitno branje v prvem letniku primerjalne književnosti, a po kakšni tretjini sem obupal. Čeprav se mi zdi magični realizem teoretično zelo zanimiv, me je praktično vedno znova ­razočaral.



Kako svojim likom izberete imena?



Ta proces niha med dvema skrajnostma. Na eni strani je precejšnja ignoranca: izberem ime, ne da bi se pretirano poglobil vanj. V drugih situacijah pa ime temeljito premislim, celo raziščem. Še sam ne ­razumem tega mehanizma, a nekako deluje. Konec koncev: je ime res tako pomembno? Najbrž odvisno od tega, kaj bi radi povedali, sporočili. Včasih je ime res samo ime.



Knjiga, ki vas je spravila v jok?



Z izjemo nekega dogodka v otroštvu ne vem, ali sploh katera. Pa še o tistem dogodku se ne spomnim, katera knjiga je bila. O joku bi lažje odgovoril, če bi me vprašali o glasbi. Pri tej se mi večkrat utrne kakšna solza (ali plaz solza) 'od vsega lepega'.



Kolikokrat so vam zavrnili rokopise in s kakšnimi utemeljitvami?



Moram priznati, da zelo redko. Pravzaprav, če me spomin ne vara, se je to zgodilo le dvakrat (govorim seveda o dokončni, brezpogojni zavrnitvi). Enkrat brez utemeljitve – preprosto tišina (rokopis Teles v temi). Drugič pa mi je bilo svetovano, naj se malo prizemljim, naj ne bom tako razpršen. Nasvet sem upošteval in napisal nov tekst (esej na temo tesnobe), ki je konec koncev prejel precej pozitivnih ­odzivov.



Katere literarne junake bi radi spoznali v živo?



Svoje ali 'tuje'? Svojih mi ni treba srečati, saj se že dobro poznamo. Včasih se mi zdi, da celo predobro. Tuje? Kaj pa vem … Tiste, od katerih bi se lahko kaj naučil, kaj spoznal.



Najbolj zanimiv odziv bralcev na vaše knjige?



Zanimiv, ne pa nujno tudi prijeten, je bil odziv na Telesa v temi. Neverjetno, koliko ljudi je prepoznalo knjigo kot avtobiografsko, in večkrat sem moral zagovarjati njeno fiktivnost, sploh o zadevah, povezanih s kastracijo.

Z vidika postmodernizma me je stvar zabavala, na osebni ravni pa predvsem frustrirala, saj so bili med tistimi, ki so menili, da je knjiga avtobiografska, tudi moji ožji družinski člani, prijatelji … Ljudje, od katerih bi pričakoval, da bodo znali ločiti med protagonistom in mano kot osebo. Ta razkol me je, priznam, razžalostil.



V kakšnem odnosu ste s knjižnicami? Velikokrat plačate ­zamudnino?



Smo v dobrih odnosih, zamudnine pa nisem plačal že leta; vsekakor ne od konca študija. Večkrat tudi doniram kakšno knjigo, ki me ne zanima in o kateri presodim, da me tudi v prihodnje ne bo. Če pa me slučajno bo, vem, kje jo poiskati.



Kakšno knjigo bi radi napisali, pa vam ne uspe?



Že od najstniških let v meni brbota neka zgodba (roman), ki pa mi je kljub številnim poskusom še ni uspelo kvalitetno zapisati, kar me je dolgo frustriralo, sčasoma pa prihajam do spoznanja, da bo čas za to zgodbo, če je res tako dobra, kot se mi zdi, prišel sam od sebe – v nasprotnem primeru bo preprosto odmrla. Ne bi bila ne prva ne zadnja.