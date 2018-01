Poezija vrača udarec

Pesmi Rupi Kaur dobivajo na tisoče všečkov, komentarjev in delitev. Poezija in družabna omrežja so združljivi.

Rupi Kaur je novodobni fenomen, literarna zvezda, ki so jo naplavila družbena omrežja.­ Njena knjiga Med in mleko­ je bila prodana v nakladi več kot dva milijona izvodov, na lestvici­ uspešnic New York ­Timesa je bila eno leto, prevedena je že v trideset jezikov.



Neprestano poslušamo, da se vpliv literature krči, da nihče več ne bere knjig, kaj šele poezije, vse, kar naj bi ta umetniška zvrst imela povedati, naj bi že bilo povedano. Toda v realnosti se dogaja tudi nekaj presenetljivo in šokantno nasprotnega – internet in družabna omrežja, sicer eden glavnih krivcev za upad bralnih navad, naplavljajo nove literarne zvezde. Ena izmed njih je Rupi Kaur.



Pravijo ji instapoetinja, kajti kraljuje predvsem na instagramu. Tu ima dva milijona sledilcev, na stotisoče sledilcev ima tudi na drugih družabnih omrežjih. Njeni verzi dobivajo na stotisoče všečkov, komentarjev in delitev.

Primer: njen verz Moja mama je žrtvovala svoje sanje, zato da lahko jaz sanjam ... je na instagramu dobil 194.000 všečkov in 814 komentarjev. Rupi Kaur dokazuje, da so poezija in družabna omrežja združljivi, da lahko cvetijo skupaj. In poezija je še enkrat dokazala izjemno vitalnost.