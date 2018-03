Pogodba za gostovanje Slovenije kot častne gostje v Bologni podpisana

Direktorica Javne agencije za knjigo RS (Jak) Renata Zamida je v nedeljo z direktorico Mednarodnega sejma otroških knjig v Bologni Eleno Pasoli podpisala pogodbo, da bo Slovenija častna gostja sejma leta 2021. »Veseli nas, da smo dogovor s sejmom dosegli relativno hitro in da je bilo zanimanje obojestransko,« je za STA dejala direktorica Jaka.

»Izpostavljena prisotnost v Bologni je logično nadaljevanje naših mednarodnih prizadevanj. Založniki, avtorji in ilustratorji so si tega nastopa že dolgo želeli,« je povedala Renata Zamida. Po njenih besedah si želijo program za nastop Slovenije v Bologni leta 2021 ustvariti z vsemi, ki sodelujejo v knjižni verigi in tudi širše v kulturni sferi.

Priložnost, ki je verjetno ne bomo dobili dvakrat

»Želimo si sodelovanja s turizmom, gospodarstvom, diplomacijo. Gre za projekt na nacionalni ravni in za priložnost, ki je verjetno ne bomo dobili dvakrat. Predvsem pa si na Jaku želimo, da bi s pomočjo obeh velikih mednarodnih projektov, ki nas čakata v prihodnjih letih – tako nastopa na knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2022 kot leto prej v Bologni –, v slovensko založništvo vnesli neki nov elan in optimizem,« je sklenila direktorica agencije za knjigo.

Elena Pasoli pa je ob nedeljskem podpisu pogodbe poudarila, da se v Bologni zelo veselijo predstavitve Slovenije, ki je znana po kakovostni ilustratorski tradiciji: »Poznam nekaj odličnih slovenskih ilustratorjev, letos na naši kurirani razstavi sodeluje Andreja Peklar, seznanjena pa sem tudi z delom čudovite Alenke Sottler. Veselim se, da jih bomo spoznali še več.«

S podpisom pogodbe bodo začele uradno teči priprave na nastop, kar bo v prihodnjih letih pomembno zaznamovalo že tako živahno dogajanje na področju slovenskih knjig za mladino in otroke, predvsem glede prevodov v tuje jezike.

Letošnja izdaja že poteka

Letošnja izdaja Mednarodnega sejma otroških knjig v Bologni se je sicer začela prav danes. Na sejmu se Jak že tradicionalno predstavlja s samostojno stojnico, na kateri predstavlja novosti s področja slovenske otroške in mladinske literature, posebej pa se v Bologni predstavlja še nekaj slovenskih založb.

Med obiskovalci sejma so tudi številni slovenski avtorji, ilustratorji, založniki, uredniki, knjigotržci in predstavniki slovenske sekcije Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY), ki želijo biti na tekočem z novostmi in trendi na področju literature za mlade bralce. Danes bo med sejemskimi dogodki v ospredju razglasitev Andersenovih nagrajencev.