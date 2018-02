Populisti tudi govorijo proti populizmu

Knjiga Jana-Wernerja Müllerja Kaj je populizem je v izvirniku­ izšla poleti 2016, kar pomeni,­ da že zajema tudi Trumpov fenomen.

Populisti naslav­ljajo ljudstvo in ga postavijo­ nasproti »korumpirani eliti«. Označba populizma, pravi avtor, lahko seže na levo in desno, tu nihče nima primata. O populistih se je na volitvah v ZDA govorilo tako v zvezi­ z Donaldom Trumpom kot z Berniejem Sandersom.



V istem ali podobnem času smo v Evropi imeli opraviti z Marine Le Pen in Geertom Wildersom, v Grčiji z levičarsko Sirizo, v Španiji s Podemosom in oba naj bi se navdihovala pri tako imenovani rožnati plimi v Latinski Ameriki, pri Rafaelu Correi, Evu Moralesu in predvsem Hugu Chávezu.



Toda čeprav teorija populizma kot taka ne obstaja, vsega, kar zadeva populizem, ne bi smeli metati v en koš. Mikavno bi bilo pritrditi Christopherju Laschu, češ da je populizem »pristni glas demokracije«. Namen knjige, pravi avtor, je prispevati k lažjemu prepoznavanju in pravi obravnavi populizma.