Poročilo iz brloga zle čarovnije

»Le kje na svetu bi lahko našel tak vrt, tak brlog zle čarovnije,­ kjer se ljudem kriki bolečine in žalosti v ustih sprevržejo in ­izmaličijo v smeh?« zanima junakinjo ene izmed sedmih prepovedanih zgodb iz Severne Koreje. Prepovedane, pretihotapljene in za anonimnega avtorja še danes smrtno nevarne so vsakdanje zgodbe brez srečnega konca o vsakdanjih ljudeh iz največjega koncentracijskega taborišča na svetu.



Ne vemo, kakšna je Severna Koreja, a karkoli smo si doslej predstavljali pod to oznako, je nedolžno v primerjavi s tihim peklom, ki ga doživljajo njeni prebivalci. Vemo, da ima uničevalna prevzgojna taborišča in atomsko bombo, in vemo, da ima mladega voditelja, ki je pobožanjeni despot, grozoviti­ bog, ki ubija s pogledom. A niti v najhujši mori si nismo mogli predstavljati, da je vsa dežela eno samo ogromno koncentracijsko taborišče, v katerem vladajo partijske in tovarniške policije, tajne policije, vojaške policije, ljudske policije, partijski veljaki, vaški in mestni odborniki, v katerem vse in vsakogar nadzirajo preddelavci, sodelavci, učitelji, sošolci, sosedje in včasih celo bratje. To grozno sporočilo iz dežele, ki si je ni mogoče predstavljati, prinaša Bandi s knjigo Obtožba, ki so jo prvi, seveda, natisnili Južni Korejci. To je zbirka sedmih zgodb, odslej tudi v slovenščini, ki so literarna obtožba dinastije Kim.



Četudi so moje besede suhe kot puščava / in ostre kot divja trava, / uboge kot bolnik / in okorne kot orodje iz kamna, / te srčno prosim, bralec: / preberi jih!, namesto predgovora naroča avtor. Natanko takšna, kot pravi, je literarna jed, ki nam jo v grenko branje ponuja Bandi. Cmoki, ki se ob teh žgočih besedah delajo v bralčevem grlu, so, kljub skušnjavi hitrega branja, preveliki, da bi besedilo použili za malo malico. Vsak grižljaj se namreč zatakne zaradi neverjetnega, a popolnega vpletanja ideologije v najmanjše pore človekovega ­bivanja.



Brez srečnega konca



Zgodbe iz Severne Koreje – neverjetne, kot kakšna fantastika – so fantastične, ker vseskozi vemo, da so resnične. Čutimo težko pokrovko do konca zategnjenega ozračja v državi, ki na zunaj riše smehljaje na obraze, navznoter pa brusi nože diktature. Prisilno delo, prisilne deportacije, prisilno veselje, prisilno navdušenje nad življenjem v najbolj bednem konclagerju na svetu, vse v tem hudičevem kotlu se razkriva kot prisilno.



»V tej državi ima mati, ko spravlja otroke na svet, eno samo željo: da bi njihovo pot skozi življenje spremljala sreča. Kaj pa, če zagotovo ve, da jih ne čaka nič drugega kot neskončna steza skozi trnje? Morala bi biti kruta kot zakrknjen zločinec, da bi obsodila otroka na kaj takega. Takoj, najpozneje jutri moram h ginekologu.« Tako razmišlja v eni izmed zgodb žena, poročena z možem, čigar edina smola je, da prihaja iz napačne družine. Vsi njeni člani so namreč obtoženi sovražnosti do države samo zato, ker je njihov dedek pred pol stoletja »sabotiral« gojenje riža za ljudstvo; pri presajanju sta mu iz potnih prstov zdrsnila dva lončka z riževimi sadikami in se razbila. Družina nazadnje prepusti svoje življenje v ločju skritemu kanuju, da jih odnese na odprto morje. V drugi zgodbi je družina deportirana v kazensko taborišče samo zato, ker se je njen dveletnik razjokal od strahu, vsakič ko je zagledal velikanska plakata Karla Marxa in Kim Il Sunga na glavnem pjongjanškem trgu.



V tretji junak socialističnega dela z vrsto odlikovanji umre zaradi zastoja srca, ker mu hočejo posekati edino drevo na dvorišču. V četrti se človek zlomi, ko mu ne dovolijo obiskati na smrt bolne matere, in mu tudi ilegalno potovanje v drugo mesto z vlakom ne uspe in mora, medtem ko mati umira, prestajati kazen za svoj poskus v delovnem taborišču: »Nisi edini, ki zadnje čase kar naprej hodi po oddelku 2. Mojemu bratu so odobrili potovanje že pred leti, pa se kar odlaga in odlaga. Zmerom je kje kaka napaka, da lahko vrtajo – po dva delata pri vsakem dovoljenju, veš, in oba naj bi hkrati prišla v tovarno, ampak drugi je zbolel. Kaj pa naj bi moj brat storil? Upal je, da bodo pokazali malce razumevanja – ha! Ti lopovi so približno toliko razumevajoči kot kak hlod.«



V naslednji zgodbi se zlomi predstavnik tajne policije bovibu, za katerega je pretrd oreh njegov sin. Ta je odšel nabirat cvetje za na oltar preminulega vodje, a je bil pri tem zaloten, kako se drži za roke z nekim dekletom, kar je v obdobju žalovanja nesprejemljivo, in oče, oficir tajne policije, si v nemoči pošlje kroglo v glavo. Prav tako grenka je zgodba o inženirju, ki je bil kazensko premeščen v gore, da bi izkrčil polje za sojo. Njegova tovarna bi jo potrebovala za proizvodnjo sojine paste, do takrat je dober želod, ki ga ekipa po cele dneve nabira v gozdu, da bi izpolnila načrt. Nazadnje ves trud njegovega dela uniči nevihta in inženirju sodijo zaradi veleizdaje. Od vsega hudega se mu zmeša.



Sedem zgodb, sedem koncev, od katerih ni noben srečen. Ne more biti v državi, v kateri so ljudje dan po začetku žalovanja za preminulim King Il Sungom dojeli, da njihove obiske s polaganjem cvetja na novozgrajene žalne oltarje na skrivaj spremljajo. Ne le da je en tak obisk na dan neizpodbitno pravilo, bili so tudi ljudje, ki so hodili tja pred vsakim obrokom ... Po mestu je bilo na stotine oltarjev, v lokalnih partijskih pisarnah, šolah, tovarnah, in ker je vsak prebivalec potreboval stalno zalogo cvetja, da ga je lahko nosil tja, ni bilo druge možnosti kot pošiljati delavce in učence iz mesta nabirat divje cvetje, piše Bandi.



Skrivna pot rokopisa



Kdo je Bandi, ali po naše Kresnica, ne vemo. Lahko le upamo, da tudi režim tega ne bo izvedel. Menda je, piše v spremni besedi, član centralnega komiteja Društva pisateljev Čosona, državno priznanega pisateljskega združenja. Ne more vsakdo postati pisatelj v Severni Koreji, le kdor ima ustrezno družinsko poreklo in socialni status. Kot kaže, Bandi vse to ima. S partijskih pozicij je verjetno skrenil v času velike lakote, ki je prizadela ljudstvo po smrti velikega vodje Kim il Sunga, leta 1994. Takrat, ko je tudi sam izgubil številne svojce in prijatelje, je sklenil, da mora sporočiti svetu resnico o severnokorejski družbi.



Sam je imel ženo in tri otroke, zato mu je bilo jasno, da zanj prebeg ni mogoč, pokazala pa se je možnost, da spravi iz države rokopis. Sorodnica, ki mu je zaupala, da bo poskusila prebegniti na Kitajsko, je sprejela nalogo odnesti v svet tudi Bandijevo Obtožbo. Čez nekaj mesecev se je pri njem oglasil neznan mladenič in mu brez besed pomolil plastično vrečko. V njej je bilo pismo sorodnice, naj položi vanjo »tisto, kar si hotel zadnjič dati meni. Lahko mu zaupaš. Za to veva samo ti in jaz.«



Bandi je vzel rokopis iz skrivališča ter ga predal mladeniču. Čeprav je bil obsojen na smrt v trenutku, ko je potegnil rokopis iz skrivališča in ga dal iz rok. S tem se je prepustil neverjetnemu tveganju. Tajna policija bovibu v Severni Koreji je vsemogočna. Toda Bandi je rokopis, ki ga bere že velik del sveta, in zdaj tudi mi, izročil v veri, da bi lahko akcija od zunaj hitreje pre­oblikovala družbo.



Tako je Obtožba odpotovala v svet, da razsvetli temo, ki zagrinja Severno Korejo, in razgali veliko laž: »Nekoč je bil vrt, z vseh strani obdan z veliko, visoko ograjo. Na tem vrtu je star demon vladal tisočem in tisočem sužnjev. Toda nenavadno – edini zvok, ki ga je bilo kdaj slišati med tistimi visokimi zidovi, je bil vesel smeh. Hahaha in hohoho vse dolgo leto zaradi smejalne čarovnije, ki jo je stari demon izvajal nad svojimi sužnji, da bi prikril, kako grdo ravna z njimi.«



ℹBandi Obtožba: prepovedane zgodbe iz Severne Koreje



Založba Modrijan, Ljubljana 2018



prevod Maja Kraigher