Potopisi iz književnih kozmopolisov

Aleš Debeljak (1961–2016) je bil klasik, še preden se je pred dvema letoma tragično poslovil, z obsežnim izborom poezije in esejistike v zbirki Mladinske knjige Kondor je klasik še toliko bolj. Kdor na domači polici nima nobenega njegovega samostojnega knjižnega dela, mu bo zaležni ­reprezentativni izbor z naslovom Tukaj, zate, tam (izbor Uroš Zupan in Urban Vovk) pošteno odpomogel.

Ko je pred časom, ob dopolnjenem drugem desetletju, kar je odšla, sin pesnice, pisateljice in igralke Berte Bojetu Boeta Klemen Jelinčič Boeta ponudil nekaj spominov nanjo, je bila v naslovu novinarskega članka uporabljena kratka, jasna sentenca:­ sami izbiramo svoje vesolje.

Če naj z nekaj stavki opozorim na antologijo z besedili ljubega Aleša Debeljaka, ki je izšla kot 358. zvezek zbirke Kondor, si ne morem kaj, da ne bi navrgel: resda je v nekem pogovoru za Delo pred leti dejal, da sicer ima ožjo in širšo domovino, natančneje Slovenijo in Evropo, a brez motečega preostanka lahko zatrdim: on je, že zdavnaj preden sem ga spoznal, vedel in za zmeraj izbral svoje vesolje – Gutenbergovo galaksijo, on je bil njen domorodec, najbolj avtohtoni prebivalec, kar je bilo mogoče.