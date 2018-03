Prijazni kot bonobi in nasilni kot šimpanzi

e naslov knjige opozarja, da bodo v njej obravnavane na videz nepovezane zadeve, kot sta živ­ljenje primatov in odnos do vere. Toda videz vara. Religija z dogmo o božjem počelu­ človekove morale postane predmet avtorjeve analize, ko ta spozna, da so temelji naših moralnih načel sezidani iz istih­ mesenih gradnikov kot pri živalih oziroma njihovem najbližjem približku človeku, opici bonobo.



Frans de Waal v presenetljivi razpravi o vedenju primatov, ki jo prepleta z razmišljanji o izvoru in vlogi religije v človekovi moralnosti, ugotavlja, da naša morala in etika nista nekaj, kar bi nam bilo dano ali vsiljeno od zgoraj, od boga, temveč to prihaja od znotraj – ali bolje – od spodaj. Najbolj na kratko strnjeno, za številne dogmatične vernike in, kot bi rekel avtor, prav tako dogmatične nevernike sporno sporočilo knjige je, da se moralno vedenje ni začelo z nastankom religije – v resnici je le produkt evolucije.



Starejše od religije



»Morala človeka – in drugih živali – ni nekaj, kar bi bilo poslano od zgoraj, od tega ali onega boga. Moralo nosimo v sebi, veliko starejša je od religij, njene zametke najdemo v družbah vseh primatov, kar potrjuje domnevo o biološkem izvoru človekovega občutja za poštenje in pravičnost. Morala je produkt evolucije. Brez nje ne bi preživeli kot družbene živali,« vzklikne nizozemski primatolog in profesor na univerzi Emory v Atlanti, ki že vrsto let od blizu proučuje šimpanze, rezuse, makake in bonobe. Ko jim pogleda v oči, in to počne tako rekoč vsak dan, pravi, ne vidi več živali, ampak razumno in humano bitje, kakršen je sam. »Nemogoče je gledati opici v oči in ne videti samega sebe.«