Prišel iz Blata in osvojil Ameriko

»V Ameriko sem prišel sam in tukaj sem imel samo enega sorodnika. Toda že takoj iz početka sem se počutil doma.« Bilo je 28. decembra 1912, Louis­ Adamič je imel 14 let. Ni minilo dvajset let, ko je izdal prvo pomembno delo in si začel utirati pot kot zagrizen zagovornik sobivanja narodov. Danes mineva 120 let od rojstva tega najpomembnejšega slovenskega izseljenskega pisatelja.



Omemba Louisa Adamiča marsikoga spravi v rahlo zadrego. Poznamo ga, a ne vemo prav veliko o njem, čeprav se njegov življenjepis, sestavljen iz množice knjig, člankov, pisem, fotografij in zaupnih dokumentov, bere kot napet roman z odprtim koncem. Umrl je 4. septembra 1951 v okoliščinah, ki so jih preiskovalci FBI po hitrem postopku razglasili za samomor, vsi, ki jim Adamičeva odkritosrčnost in stremljenje k resnici nista dala miru, pa so si oddahnili. Tako je za nekaj desetletij potonil v pozabo, četudi je bil dobitnik mnogih nagrad, zavzemal se je za pravice priseljencev in še pred časom kulturnega pluralizma poudarjal prednosti družbe, sestavljene iz pripadnikov mnogih narodov.



Obogateni s popkulturnimi podobami prihoda v deželo svobodnih si lahko slikovito predstavljamo dan, ko je na otok Ellis stopil 14-letni Lojze, deček, ki se je rodil v Blatu pri Grosupljem kot četrti od trinajstih otrok. »Pa vendarle je bil prvi, kajti njegove sorojence so pomorile otroške bolezni in tudi njega bi davica, če ne bi ravno takrat prišli do seruma, ki ga je pozdravil,« ve povedati Aljoša Pelhan, ki se je temeljito poglabil v življenje pisatelja. V Narodni in univerzitetni knjižnici (Nuk) v Ljubljani so včeraj odprli razstavo Iz mnogih dežel, ki jo je pripravil Pelhan in naslovil po Adamičevi knjigi From Many Lands (prevod pri Založbi Sophia bo izšel konec leta). Odprta bo do konca maja.