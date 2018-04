Rdeči baron - Pilot, ki je rad lovil in ubijal

V slovenskem prevodu­ smo dobili biografijo o letalskem­ asu baronu Manfredu von ­Richthofnu. Z rdeče pobarvanim­ trokrilnim fokkerjem je postal ena najprepoznavnejših ikon velike vojne, ki je potekala pred stoletjem na evropskih tleh. Njegovo biografijo je leta 1927 napisal ­ameriški vojni dopisnik Floyd Phillips Gibbons.

Letalski as Rdeči baron je po svetu zagotovo bolj znan po tem vzdevku kot po pravem imenu in priimku, baron Manfred von Richthofen. Rodil se je 2. maja 1892 v Breslauu, današnjem Vroclavu na Poljskem, v vojaški družini pruskega plemiča in majorja Albrechta von Richthofna ter njegove žene Kunigunde. Raje se je ukvarjal z atletiko in športom, zlasti z jahanjem in lovom, kot posedal s knjigami. Na očetovo željo je šel v vojaško šolo in postal vojak, kar mu je ustrezalo, saj je oboževal jahanje. Postal je konjeniški častnik in bil od aprila 1911 podporočnik v 1. ulanskem polku.

Konjenica je bila vedno vojaška­ elita, njihova prvotna naloga pa so bile hitre akcije predvsem ­izvidniške narave. Manfred von Richthofen­ je rad ubijal. Skoraj vsak prosti trenutek je namenil lovu, saj je bil izredno tekmovalen in ga je vsaka ubita žival navdala s srečo. Imel je močen lovski gon, s katerim se je »proslavil« pri ubijanju vojakov na vzhodni fronti in letalcev na zahodni fronti velike vojne.