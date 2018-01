Stavki kot boksarska rokavica, s katero se trešči v obraz

V slovenskem prevodu je izšel drugi del od šestih obsežnih knjig, ki vse nosijo isti naslov – Moj boj. Napisal jih je norveški pisatelj Karl Ove Knausgård, ki velja za veliko svetovno literarno senzacijo.

Nekateri zanj pravijo, da je sodobni Proust, drugi spet, da je povsem spremenil žanr avtobiografije, da je to pisanje le skrajni narcisizem, feministke so ga označile za šovinista in se spraševale, kaj o vsem tem menita njegovi ženi, ki ju v svojih delih brez usmiljenja razgalja in opisuje hladno kot forenzik žrtve umora, saj vedno piše o resničnih ljudeh in obdrži njihova prava imena.