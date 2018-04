Svet se poklanja knjigi, Slovenci bomo z njo ponočevali

Unesco je današnji dan razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Zaznamovali ga bodo številni z literaturo in knjigami povezani dogodki, tudi po Sloveniji, kjer smo sicer knjigo na prvo mesto postavljali že v sklopu Slovenskih dnevov knjige. Naziv svetovne prestolnice knjige bodo prevzele Atene.

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je svetovni dan knjige in avtorskih pravic razglasila leta 1995. Posvečen je spodbujanju branja, založništva ter zaščiti avtorskih pravic in intelektualne lastnine.

Praznujemo ga na dan, ko so se rodili ali umrli nekateri velikani svetovne literature, kot so Miguel de Cervantes, Vladimir Nabokov in William Shakespeare.

Na presečišču najpomembnejših človekovih svoboščin

Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay je v letošnji poslanici zapisala, da so knjige na presečišču nekaterih najpomembnejših človekovih svoboščin, predvsem svobode izražanja in svobode objavljanja, ki pa so krhke in se soočajo z mnogimi izzivi. Od izpraševanja avtorskih pravic in kulturne raznolikosti do fizičnih groženj nad avtorji, novinarji in založniki v različnih državah.

»Ponekod so še danes prikrajšani za te svoboščine, ko so napadene šole, rokopisi in knjige pa uničene,« je poudarila in dodala, da je naša dolžnost zaščita teh svoboščin, pa spodbujanje k branju in pisanju v boju proti nepismenosti, za krepitev miru in za zaščito poklicev, povezanih z založništvom.

Zvezda noči bo Ivan Cankar

V več mestih po Sloveniji se knjigi poklonijo že v tednu pred 23. aprilom na Slovenskih dnevih knjige, ki jih v navezi z lokalnimi organizatorji pripravlja Društvo slovenskih pisateljev. Povečini se je vseslovenski festival knjige sklenil v nedeljo, nato pa se je prevesil ali vsaj napovedal Noč knjige, ki bo v Sloveniji petič potekala na svetovni dan knjige. V fokusu noči bo Ivan Cankar, zvrstilo se bo blizu 350 dogodkov.

Vsako leto 23. aprila začne program tudi nova svetovna prestolnica knjige. Naziv bodo s sloganom Knjige vsepovsod prevzele Atene, ki so prepričale s kakovostnim programom aktivnosti s poudarkom na založniškem sektorju in ciljem narediti knjige dostopnejše tudi migrantom in beguncem.