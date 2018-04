Tajnica-urednica Slovenske matice bo Ignacija Fridl Jarc

Znano je, komu bo na Slovenska matici matici pripadlo delovno mesto tajnice-urednice. Na včerajšnji seji upravnega odbora matice so, kot so sporočili iz SM, izbrali dr. Ignacijo Fridl Jarc.

Fridl Jarčeva je letnik 1968, uveljavila pa se je kot literarna, filmska in gledališka kritičarka. Doslej je napisala prek 300 različnih recenzij, zapiskov ter študij o sodobni slovenski in svetovni dramatiki, prozi in gledališču. Med drugim je objavljala knjižne in gledališke ocene v osrednjih slovenskih časnikih in revijah, pripravljala pa je tudi oddaje za televizijo. Za svoje kritiško delo je leta 2000 prejela Stritarjevo nagrado.

Sodelovala je tudi v številnih strokovnih žirijah. Doktorirala je iz antične filozofije in sodelovala pri prevodih antičnih filozofov. V zadnjih letih pa se je intenzivneje ukvarjala s prevodi iz starogrške filozofije.