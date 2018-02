Trump, egocentričen in nepremišljen

Knjiga Ogenj in bes o Donaldu Trumpu, ki je v začetku januarja izšla v ZDA, se ponaša s sijajno prodajo, o njej so poročali vsi mediji po svetu, prevedena je v številne jezike. V slovenščini bo pri založbi Ciceron izšla v začetku marca, Delo pa bo od jutri naprej v podlistku objavljalo odlomke.

Knjiga izpod peresa novinarja Michaela Wolffa je dvignila veliko prahu, nekateri so napovedovali, da utegne zrušiti Donalda Trumpa z mesta predsednika Združenih držav Amerike, toda prah se je polegel, knjiga pa, čeprav napisana v želji po osupljivem učinku, razkriva veliko o Trumpu, delovanju njegove administracije in sodelavcih, ki so še z njim in tistih, ki so ga zapustili ali so bili odslovljeni.

Uspešnica



Knjiga je vzbudila veliko pozornost zaradi vsebine, k njeni priljubljenosti pa so precej pripomogli odzivi iz Bele hiše in tudi Trumpa. On jo je v svojem slogu označil za lažnivo, poskusil pa je sodno prepovedati njeno tiskanje, kar mu ni uspelo. Knjiga je takoj postala uspešnica, odlično so se prodajale tako tiskana kot elektronska in avdioizdaja. Avtor knjige je prebil precej časa s Trumpom pred njegovo inavguracijo in po njej, imel je prost vstop v Belo hišo, pogovarjal se je s številnimi predsednikovimi sodelavci, tudi s strategom Stevom Bannonom, dokler ga Trump ni odslovil.

V ospredju Bannon



Knjiga kronološko spremlja dogajanje od Trumpove izvolitve do oktobra 2017. Vsako poglavje je posvečeno neki osebi ali pomembnemu dogodku, najbolj pomemben človek v njej pa je Steve Bannon. Wolf bralce podrobno seznani z njim, saj je imel pri Trumpu res pomembno vlogo.



Nekdanji Trumpov strateg Steve Bannon. Foto: Carlos Barria/Reuters

Preden je Bannon začel sodelovati s Trupom, je bil urednik desničarskega portala Breitbart News, znanega po pisanju o teorijah zarote, lažnih novicah, rasizmu in ksenofobiji. Breitbart News je bil eden zelo redkih medijev, ki je podpiral Trumpa v volilni kampanji, zato niti ni presenetljivo, da si je Trump za glavnega svetovalca izbral Bannona.

Ozadja

Wolff v knjigi predstavi veliko ljudi in bralce seznani z ozadjem vsakega od njih ter ga tudi umesti v politični kontekst. Tako nas seznani z medijskimi in političnimi veterani, ki so podcenjevali Trumpa, pa tudi s člani njegovega volilnega štaba, med katerimi ni imel nihče političnih izkušenj. Nihče od njih ni verjel v Trumpovo zmago in pričakoval je ni niti Trump. Zakaj je potem sploh kandidiral in zakaj so mu pomagali v kampanji? Malo zaradi slave, predvsem pa zato, ker so si obetali, da bodo po kampanji dobili bolj dobičkonosne posle. Trump celo ni hotel vložiti svojega denarja v kampanjo in je člane svojega volilnega štaba spoštoval veliko manj kakor sodelavce tekmice Hillary Clinton. Edini, ki je iskreno verjel v Trumpovo zmago, je bil Steve Bannon. Zato so bili ob razglasitvi volilnih rezultatov vsi šokirani, Melania pa je v obupu zajokala, piše Wolff.



Zato je Trumpova administracija, sestavljena iz ljudi brez političnih izkušenj, potrebovala čas, da se je vsaj za silo znašla v Beli hiši. Trump ni imel niti prijateljev iz politične sfere, ki bi jih lahko postavil na visoke položaje, zato se je odločil za člane svoje družine. Bannonu sta se tako pridružila Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner. Njemu poleg Bannona posveča Wolff v knjigi največ prostora. Zakonca sta sčasoma postala bistveni osebi, njun vpliv je postal večji od Bannonovega, in ker sta delovala zelo skladno, ju Wolff imenuje s skovanko Jarvanka. Zakonca imata politične ambicije in Wolff trdi, da bi Ivanka utegnila v prihodnosti kandidirati in postati prva ameriška predsednica.



Ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melania med zaprisego.

Foto: Mark Ralston/AFP

Ne posluša

Wolff poskuša bralcem z lastnimi pogledi in pogledi drugih čim bolje predstaviti Trumpa, od njegovih značajskih lastnosti do načina vladanja, razgledanosti in intelekta. Predstavlja ga kot egocentrika, nepremišljenega v besedah in ravnanjih ter povsem brez občutka v komunikaciji. Ne posluša, kar mu drugi govorijo, in si je v glavnem sposoben zapomniti le tisto, kar je slišal nazadnje, in celo pozabi, kar je rekel pred nekaj minutami, ter po večkrat ponavlja isto.

Wolff pravi, da Trumpa nihče ne jemlje resno in da so ga imeli že prej v bogataških krogih za klovna. Veljal je za ženskarja, ki se je hvalil, da je spal z ženami prijateljev, o Melanii pa je govoril, da je trofeja. Pravi tudi, da je obseden z Vladimirjem Putinom.



Po preselitvi v Belo hišo je bil Trump nesrečen, saj je bil navajen na bolj luksuzno bivanje v Trump Towerju, kjer je stanoval in imel pisarno. Na vrata svoje spalnice v Beli hiši je hotel namestiti dodatno ključavnico, a mu tega varnostna služba ni dovolila. Paranoičen je, pravi Wolff, po drugi strani pa ima lastnost, da na vse v zvezi s sabo gleda kot na zmago, tudi kadar to ni. Tako je na primer samo inavguracijo in število navzočih ljudi videl drugače od drugih, saj je samega sebe prepričal, da nobene dotlej ni spremljalo toliko ljudi.



Wolffova knjiga Fire and Fury: Inside the Trump White House (Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše) je bila v knjigarnah razgrabljena. Foto: Reuters

V knjigi je poleg vsega tega zanimiv prikaz vodenja visoke politike. Wolff nam razkriva ozadje Trumpovih odločitev od imigrantskega zakona do prepovedi vstopa muslimanom v ZDA, zidu z Mehiko, Jeruzalema, podnebnega sporazuma, Severne Koreje ... V ozadju odločitev so bolj naključja in impulzivnost kot premišljenost.

Bo končal mandat?

Knjiga je napisana preprosto in berljivo, gradivo, ki ga je uporabil Wolff, deloma temelji na dokumentih in pogovorih z ljudmi, deloma na njegovi presoji. Konča se z Bannonivimi napovedmi. Bannon meni, da se Trumpovemu predsednikovanju bliža konec, za kar so možni trije scenariji. Eden je, da bo moral Trump odstopiti zaradi rezultatov preiskave proti njemu, drugi je, da bo sam odstopil zaradi bojazni, da ga bodo v to prisilili zaradi nesposobnosti (25. amandma), tretji pa je, da bo končal mandat, ki pa ga gotovo ne bo ponovil.