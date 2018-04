Turneja: Slovenski pesniki gostujejo na Madžarskem

Kristina Kočan, Andrej Brvar in Aleš Šteger se bodo mdr. predstavili na 25. Mednarodnem knjižnem festivalu v Budimpešti.

Založba Beletrina od danes do 21. aprila organizira pesniško turnejo slovenskih pesnikov na Madžarskem.

Na njej sodelujejo Kristina Kočan, Andrej Brvar in Aleš Šteger, pridružila se jim je tudi prevajalka Gabriella Gaál.

Srečanje s kolegi, delavnica in pesniško branje

V Budimpešti se bodo srečali z madžarskimi kolegi Krisztino Tóth, Istvánom Vörösem in Jánosem Téreyem, ki so avgusta lani sodelovali na pesniški prevajalski delavnici v okviru 21. Dnevov poezije in vina na Ptuju.

Slovenski pesniki bodo v Budimpešti ponovno sodelovali na pesniški delavnici, ki bo potekala jutri in pojutrišnjem v Literarnem muzeju Petöfi, temu pa bo v petek sledilo še veliko pesniško branje na prizorišču 25. Mednarodnega knjižnega festivala v Budimpešti. V okviru obiska se bodo slovenski pesniki srečali tudi s študenti slovenščine na Univerzi ELTE.