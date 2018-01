Umrl je britanski pisatelj Peter Mayle

V 79. letu starosti je v četrtek umrl britanski pisatelj Peter Mayle, ki ga širša javnost najbolj pozna po romanu Leto dni v Provansi.

Mayle je umrl v bolnišnici v bližini svojega doma na jugu Francije, je njegov založnik Alfred A. Knopf po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil po twitterju.

Mayle se je rodil leta 1957 v Veliki Britaniji. Večino otroštva je preživel na Barbadosu, kjer je njegov oče delal za britansko zunanje ministrstvo. Najprej je 15 let delal v oglaševalskem poslu v Londonu in New Yorku, nato pa obrnil hrbet uspešni oglaševalski karieri in se posvetil pisanju.

Sprva knjige za otroke, nato uspešnica

Začel je s poučnimi knjigami za otroke. V poznih 80. letih prejšnjega stoletja se je preselil v Francijo in leta 1989 je izšla njegova uspešnica Leto dno v Provansi. Po pisanju AFP je bila prva od približno dveh ducatov knjig, katerih dogajanje je postavil v Francijo. Njegove knjige so bile prevedene v več kot 20 jezikov, pisal pa je tudi za revije in časopise.

Po romanu Leto dni v Provansi je bila posneta istoimenska britanska televizijska serija (1993), v kateri je zaigral John Thaw. Po romanu Čudovito leto pa je bil leta 2006 posnet istoimenski film, ki ga je režiral Ridley Scott in v katerem sta zaigrala Russell Crowe in Marion Cotillard.

Scott je danes za BBC Radio 4 povedal, da je Mayle v svojih knjigah ujel »humornega tekmovalnega duha med Francozi in Angleži«.

V slovenščini sta dostopna njegova romana Leto dni v Provansi in Hotel Pastis ter knjiga Baje me je prinesla štorklja ali »Kako sem prišel na svet?«.