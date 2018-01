Umrla je mojstrica znanstvene fantastike Ursula K. Le Guin

V 89. letu starosti je v ponedeljek umrla ameriška pisateljica Ursula K. Le Guin, poročajo tuje tiskovne agencije.

Širši javnosti je bila najbolj poznana po Sagi o Zemljemorju, ki je bila prevedena v številne jezike, tudi v slovenščino. Slavo ji je leta 1969 prinesel znanstvenofantastični roman Leva roka teme.

»Družina globoko užaloščena sporoča, da je Ursula K. Le Guin umrla mirno včeraj popoldne,« je njena družina sporočila prek družbenega omrežja twitter.

Ursula K. Le Guin je bila po pisanju francoske tiskovne agencije AFP ena prvih pisateljic, ki se je posvetila pisanju znanstvene fantastike, ki je bila dotlej večinoma v moški domeni. V svoji karieri je objavila več kot 20 romanov. Pisala je tudi otroške knjige, poezijo, kratke zgodbe in eseje ter delovala kot prevajalka. Njene knjige so bile po vsem svetu prodane v več milijonih izvodov.

Od razredne delitve do feministične teorije

Na ameriškem Nacionalnem javnem radiu (NPR) so se ji poklonili z besedami: »Ursula K. Le Guin je fantastične svetove zasnovala, da bi se v njih spoprijela z nadvse težkimi vprašanji na Zemlji, od razredne delitve do feministične teorije.« Kot je povzela DPA, so jo označili kot »dominantno figuro v znanstveni fantastiki in fantazijski literaturi«.

Ameriški pisec kriminalk Stephen King je Ursulo K. Le Guin označil kot »eno največjih«. »Ne le avtorica znanstvene fantastike; literarna ikona!« je zapisal na twitterju.

Ursula K. Le Guin se je rodila 21. oktobra 1929 v Barkleyju v Kaliforniji. Njen oče, Alfred Louis Kroeber, je leta 1901 na Univerzi Kolumbija prvi v ZDA prejel doktorat iz antropologije. Njena mati Theodora Kroeber je bila pisateljica in antropologinja.

Ursula K. Le Guin je študirala na Radcliffe College v Massachusettsu in Columbia University v New Yorku. Bila je Fullbrightova štipendistka, v letih 1953–54 je študirala v Franciji. Bila je poročena z zgodovinarjem Charlesom Le Guinom. Pozneje se je družina ustalila v Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon.

Niz izdaj tudi v slovenščini

Svoj prvi roman Rocannon's World je objavila leta 1966, uspeh pa ji je prinesel roman Leva roka teme, za katerega je prejela prestižni nagradi Hugo in Nebula in ki je postal klasika znanstvene fantastike.

Klasično delo fantazijske književnosti Saga o Zemljemorju je začela z romanom Čarovnik iz Zemljemorja, nadaljevala z Atuansko grobnico, Poslednjo obalo, knjigo z naslovom Tehanu, Zgodbami iz Zemljemorja in zaključila s šesto knjigo Drugi veter.

V slovenščino imamo prevedene še njene knjige Ples na robu sveta, Beseda za svet je gozd, Mož praznih rok in Začetni kraj.

Prejela je tudi medaljo za prispevek k ameriški literaturi in leta 2014 nacionalno knjižno nagrado, še pišejo tuje tiskovne agencije.