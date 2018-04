V iskanju knjige, iz katere bo nastal film

Tradicionalna prireditev Društva slovenskih pisateljev, letos že 23. po vrsti, se je zaradi spomladanskih vremenskih nevšečnosti v preteklih letih (ki jih pa to pot ni bilo) tokrat zatekla v Atrij Pošte Slovenije v Ljubljani. Pod drobnogled je prireditev to pot vzela »mreženje« med knjigo in filmom.



Sejem s stojnicami okoli 25 slovenskih založb in spremljevalnim programom poteka od srede do jutri, v ponedeljek pa se s svetovnim dnevom knjige in nočjo knjige slavje nadaljuje in tudi končuje.

Kot je povedala vodja projekta Slađana Vide, je bilo prvi dan nekoliko težav z obiskovalci, saj Ljubljančani atrija ne poznajo. Vendar se število obiskovalcev že izboljšuje, saj so dostop do prizorišča sejma bolje označili ter ljudi preko medijev obvestili, kjer se nahajajo.