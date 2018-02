V torek podpis pogodbe za slovensko častno gostovanje v Frankfurtu

Slovenija bo v torek podpisala pogodbo za častno gostjo knjižnega sejma v Frankfurtu leta 2022. Dogovor bosta z direktorjem sejma Jürgenom Boosom podpisala minister za kulturo Tone Peršak in direktorica Javne agencije za knjigo RS (Jak) Renata Zamida, so sporočili z Jaka.



Nastop Slovenije kot osrednje gostje na najpomembnejšem mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu je pomemben tako z vidika dolgoročne prepoznavnosti in umestitve slovenskih avtorjev ter slovenske ustvarjalnosti na področju knjige na nemškem govornem področju kakor tudi z vidika širše prepoznavnosti slovenske ustvarjalnosti ter kulturnih in gospodarskih potencialov, so prepričani na Jaku.

Doslej v Frankfurtu predstavitev več kot 30 držav in regij

Uspešen nastop držav kot osrednjih gostij na frankfurtskem knjižnem sejmu izrazito povečuje število izdaj domačih avtorjev na nemškem govornem področju in tudi na drugih knjižnih trgih, sočasno pa krepi kulturno-turistični potencial države, s čimer pripomore h gospodarski rasti, k razvoju kulturnih in storitvenih dejavnosti ter novim zaposlitvam.

Doslej se je v tem okviru predstavilo več kot 30 držav in regij, zadnja med njimi je bila Francija. Letos bo častna gostja Frankfurta Gruzija, do Slovenije leta 2022 pa bodo sledile Norveška (2019), Kanada (2020) in Španija (2021). O državah za leto 2021 in 2022, Španiji in Sloveniji, je upravni odbor frankfurtskega sejma odločil v začetku oktobra.

Izziv: povečati obseg prevodov

Potegovanje Slovenije za častno gostjo sejma je sicer leta 2014 potrdila vlada in za to predvidela 2,5 milijona evrov. Jak že dve leti izvaja različne pripravljalne aktivnosti, v jedru teh je za zdaj zagotoviti povečan obseg prevodov, predvsem v nemščino, ter v povezavi s tem izboljšati kompetence slovenskih založnikov pri prodaji prevodnih pravic.

Po podpisu pogodbe pa bo, kot so prepričani na Jaku, treba oblikovati programsko-projektno skupino, ki se bo začela intenzivneje ukvarjati s tem, kakšen bi bil nastop Slovenije v vsebinskem in vizualnem pogledu.