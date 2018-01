V vlogi Mavra in z magičnim urokom pisanja

Carlos Pascual je poseben literarni pojav – je slovenski pisatelj, čeprav niti za silo ne zna slovensko. Za povrhu je to postal nepričakovano – to je pričakoval toliko, »kot da bodo z neba nad Ljubljano začele deževati kostariške žabe«. Kakšna naključja in »nerazumne odločitve« so pripeljali do tega, da piše za slovensko občinstvo,­ lahko preberemo v njegovi novi knjigi Debeli zidovi, ­majhna okna.



To je že druga knjiga Carlosa Pascuala, izdana v slovenščini (in napisana v španščini). V literarno zvezdo podalpske deželice ga je vkovala prva knjiga esejev, ki je izšla leta 2016 – O služkinjah, visokih petah in izgubljenih priložnostih. V njej je zbral članke, ki jih je pisal za revijo Literatura in Dnevnikov Objektiv.



Svetovljanski in svoboden



Carlosa Pascuala, rojenega v Mehiki leta 1964, se drži nekaj svetovljanskega, razgledan človek z veliko izkušnjami je, veliko je potoval in živel na različnih koncih sveta. Hkrati je na njem nekaj neustaljenega in vsaj za slovenske pojme eksotičnega.

Nekaj te eksotičnosti lahko pripišemo njegovemu mehiškemu poreklu, še več pa njegovemu odnosu do sveta. Kot beremo v Debelih zidovih, majhnih oknih, nikoli ni hotel postati »človek z ustvarjenim imenom in postlanim bivališčem«, ki »pazi na ugled in je prenehal tvegati«. Nasprotno – je človek, ki beži pred udobjem daljše ustaljenosti, ki »staro« življenje ponavadi raztrešči in se preseli v nov kraj, kjer zaživi kot svoboden anonimnež.