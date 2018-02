Velika priložnost za majhno državo

Ljubljana – Podpis pogodbe, s katero je Slovenija postala častna gostja na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2022, je včeraj upravičeno vzbudil veliko pozornosti. Najpomembnejši založniški dogodek na svetu je izjemna priložnost tako za slovensko kulturno sceno kot za gospodarstvo (turizem in založništvo), hkrati pa za mednarodno prepoznavnost države.



Slovenska vlada je leta 2014 sprejela odločitev, da kandidira za naslov častne gostje na sejmu, a najbolj zaslužna za to, da ga je med šestnajstimi kandidatkami lani novembra tudi dobila, je direktorica javne agencije za knjigo Renata Zamida, sta ob podpisu pogodbe poudarila tako slovenski minister za kulturo Tone Peršak kot direktor frankfurtskega knjižnega sejma Jürgen Boos. Ti trije akterji so včeraj podpisali pogodbo o slovenskem sodelovanju na sejmu leta 2022. Boosovo ekipo je prepričalo navdušenje na slovenski literarni sceni. Poleg tega je književno področje pri nas pestro, raznoliko, ima izjemno razvito liriko, pri čemer je za distribucijo knjig dobro poskrbljeno, še posebno fascinanten pa je dobro delujoč sistem javnih knjižnic, je še dejal Boos.



Frankfurtski knjižni sejem je priložnost za majhne države, je prepričan minister Tone Peršak. Slovenska kultura ima dolgo literarno tradicijo – z enim prvih prevodov Biblije in vse do danes tudi z lastno produkcijo –, z naslovom častne gostje pa dobiva priložnost, da s svojim literarnimi dosežki prodre v mednarodni prostor.



Slovenija ima štiri leta časa, da pripravi dober program. Zanj bo vlada namenila 2,5 milijona evrov, štiri milijone bomo najverjetneje počrpali še iz kohezijskih skladov. Renata Zamida je glede projekta optimistična, saj imamo tako bogato literarno bero kot pripravljenost založništva, da jo posreduje na tuji trg. Z drugimi besedami: gostovanje na knjižnem sejmu bo uspelo, če bo cilj gostovanja – spodbuditi dolgoročno mednarodno zanimanje za slovensko literarno produkcijo – ostal vodilo vseh vpletenih, še posebno politike.