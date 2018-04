Saul Bellow, vse kaj drugega kot »bedno povprečen« pisatelj

Zanimiv primer prepletanja življenja in ustvarjanja. Politično nekorektna, a polnokrvna literatura.

Saul Bellow sodi med bolj kontroverzne avtorje 20. stoletja­ – to je zanimivo, saj je prejemnik­ toliko priznanj in nagrad (med njimi Nobelove in Pulitzerjeve),­ da si je spornost težko predstavljati.

Pa vendar ga mnogi­ obtožujejo kulturnega nazadnjaštva, nekateri tudi literarne­ neodličnosti; Vladimir Nabokov, denimo, ga je označil za »bedno povprečnega«.



Videti je, da je ključ do razumevanja kontroverze razmerje med pisateljskim življenjem in delom: pogosto skoraj nerazvozljiv preplet, a hkrati drugost. Bellow se je rodil leta 1915 v Kanadi, kamor sta se njegova starša, Juda, s tremi starejšimi otroki dve leti prej priselila iz ruskega carstva.