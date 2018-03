Biografija Milene Zupančič: Vsega je kriv Daulagiri

Sončnega in vetrovnega četrtka se vozimo po cesti mimo Bleda, fotograf po navodilih­ Tadeja Goloba zavije na desno in že vstopamo v Bohinjsko Belo, eno najbolj slikovitih vasic na tistem koncu. »Vidita, tule na desni je to pokopališče, ki je omenjeno v prvem poglavju knjige,« pravi Golob.

Potem zapeljemo na dovozno pot hiše v Bohinjski Beli. »Hm, vidim, da je doma tudi Dušan,« pravi Golob, ko s pogledom ošvrkne avto pred hišo. V tej hiši je bil od oktobra 2016, ko sta začela pogovore za knjigo, pogost gost.

Z Mileno sta se intenzivno dobivala vsaj enkrat na teden, vmes mu je po žanrski uspešnici Jezero, ki je bila prodana v pet tisoč izvodih, uspelo dokončati še politično biografijo nekdanje premierke Alenke Bratušek, ki je izšla pred dobrim tednom.



Ko pritisne na zvonec, Milena priteče po stopnicah z razširjenimi rokami in nas z nalezljivo energijo vodi do velike dnevne sobe.

Po hiši diši po sveče pečenih projah, cvrtju iz koruzne moke in mladega sira. »Pridite sem, v kuhinji bomo, prav tu, kjer je nastajala ta knjiga,« pravi Milena. Z Dušanom postavita na mizo pecivo, kajmak, mladi sir, voda za kavo vre v džezvi ... »Šest žličk kave usuj, Dušan,« zakliče in nato upre oči v nas.