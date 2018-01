Zakaj naj bi na svetu ne bilo Bosne?

Abdulah Sidran (1944) velja za najpomembnejšega literata sodobne bosansko-hercegovske kulture, sploh pa Sarajeva. Pri nas ga poznamo predvsem kot pisca scenarijev za filma Se spominjaš Dolly Bell in Oče na službeni poti, ki sta naredila Emirja Kusturico za svetovnega filmarja.

Toda Sidran je tudi pesnik, avtor proznih in esejističnih del, pobiralec glavnih državnih in mestnih nagrad, za povrhu pa lastnik naziva mojstrski kandidat v šahu.Ob vsem tem je Sidran tudi akademik in javnomnenjska avtoriteta, velja za človeka, ki pove vse, kar misli. In izreče marsikaj; nazadnje se je oglasil ob spektakularnem samomoru haaškega obtoženca Slobodana Praljaka.