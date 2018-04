Zaradi spolnega škandala težave z Nobelovo nagrado

V Švedski akademiji, ki podeljuje Nobelovo nagrado za književnost, je v zadnjih dneh prišlo do razkola, ki je pripeljal do odstopov članov. Potem ko so prejšnji teden odstopili trije, je bil v četrtek zvečer izredni sestanek in po treh urah razprave je sekretarka Akademije in predsednica komiteja Sara Danius sporočila, da Akademijo zapušča.



Sara Danius je bila prva ženska na čelu Akademije od leta 1786, ko jo je ustanovil kralj Gustav III. Švedska akademija šteje osemnajst članov, ki uživajo to čast do konca življenja. Med zdajšnjimi člani, znanimi pod vzdevkom De Aderton (Osemnajsterica), so švedski književniki, lingvisti, profesorji književnosti, zgodovinarji, pravniki. Akademijino delovno telo je petčlanski Nobelov komite, izvoljen izmed članov za tri leta. Ta opravi širšo selekcijo kandidatov za nagrado, Švedska akademija pa izbere nagrajenca izmed petih finalistov.



Ni znano, ali je Sara Danius odstopila ali so jo odslovili. »Želja Akademije je, da zapustim mesto sekretarke,« je izjavila 56-letna švedska zgodovinarka književnosti. »Želela sem nadaljevati, ampak obstajajo tudi druge stvari v življenju.«



Preiskava obtožb



Afera, ki je vplivala na odstope, je izbruhnila lani novembra, potem ko je bil direktor kulturnega kluba Jean-Claude Arnault v Stockholmu obtožen spolnega nadlegovanja. Nadlegovanja ga je obtožilo osemnajst žensk, o čemer je pisal časopis Dagens Nyheter. Obtoženi Arnault je mož članice Akademije, pesnice in pisateljice Katarina Frostenson, ki se je zaradi škandala znašla v nezavidljivem položaju. Akademija je z obtoženim prekinila uradne stike, del članov pa je zahteval izključitev njegove žene. Ker se to ni zgodilo, so Peter Englund, Klas Östergren in Kjell Espmark protestno zapustili Akademijo, ki se je tudi znašla tudi pod plazom kritik Nobelovega sklada. Pritisk je očitno pripeljal do želenega rezultata. Poleg sekretarke se je poslovila tudi Katarina Frostenson, ki ji tudi očitajo, da je kršila pravila o konfliktu interesov, ker ni razkrila, da je solastnica kulturnega kluba Forum, prireditvenega prostora, ki ga vodi njen mož in je v preteklosti od Akademije prejemal denar. Ona naj bi možu tudi vnaprej razkrivala imena dobitnikov Nobelove nagrade, on pa naj bi jih širil naprej.



Državno tožilstvo preiskuje obtožbe na račun Jean-Clauda Arnaulta, vendar je zaradi pomanjkanja dokazov in zastarelosti nekatere obtožbe domnevnih žrtev ovrglo.



Sekretarski položaj je namesto Daniusove, ki je to delo opravljala od leta 2015, začasno prevzel 68-letni Andres Olsson, ki je za medije izrazil upanje, da bo Švedska akademija preživela kot institucija.



Madež



Na Akademiji je madež, člani v medijih med seboj obračunavajo. Akademija je v razsulu. Dvoje mest v 18-članski Akademiji zasedata člana, ki nista več aktivna, pet jih je zdaj odstopilo, tako da je aktivnih članov le še enajst. Ker je članstvo po pravilniku dosmrtno, ostajajo v Akademiji tudi neaktivni in formalno najbrž tudi ti, ki so zdaj odstopili oziroma so bili izključeni. Takih primerov do zdaj ni bilo.



Predvsem pa se zastavlja vprašanje, kako bodo odločali o letošnjem dobitniku Nobelove nagrade, ki je najprestižnejša in vredna približno milijon evrov. Postopek izbire traja eno leto. Potem ko do konca januarja prispejo predlogi, ki jih je ponavadi med 250 do 300, komite spomladi izbere od petnajst do dvajset kandidatov za nagrado ter v poznejši fazi pet finalistov, ki jih pošlje v obravnavo Akademiji, njeni člani pa jih med poletjem preberejo in ocenijo. Potem o njih razpravljajo, z izbiro nagrajenca pa se mora strinjati več kot polovica članov.



Podrobnosti o izbiri so skrbno varovana skrivnost. Arhivi so zaprti petdeset let in tudi takrat javnosti niso dostopni vsi podatki, na primer to, zakaj natanko so nekoga izbrali in drugega izključili.



Zdajšnji škandal je segel do samega vrha države, v zvezi z njim sta se oglasila tako švedski kralj Karl XVI. Gustav kakor predsednik vlade Stefan Lofven.