Zgodovina baleta: Dolga, lepa pot od Možička do Fausta

Le kdo drug kot baletnik in človek, ki se lahko pohvali z impresivno baletno biografijo in z nizom knjižnih del o baletu, z dvema besedama Henrik­ Neubauer, je poklican, da napiše knjigo o zgodovini slovenskega baleta. Od včeraj je knjiga Baleti slovenskih skladateljev, ki jo je napisal oseminosemdesetletni avtor, na policah knjigarn.



Knjigo je Neubauer predstavil na dan, ko so v ljubljanskem baletu s triptihom Balet 100 proslavili stoletnico poklicnega ansambla, tudi posvetil jo je baletnim skladateljem, tistim, ki so »družno s slovenskimi in včasih tujimi koreografi ustvarili naše, slovenske baletne predstave«.



Posodobljeno in pregledno



V knjigi s podnaslovom Od Možička do baletnega Fausta Neubauer kronološko pregleda nastajanje slovenskih baletnih del od prvega, Možička Josipa Ipavca iz leta 1900, do zadnjega, baleta Faust Milka Lazarja, ki bo doživel krstno izvedbo konec tega meseca v züriški Operi.

Na področju slovenske baletne zgodovine Neubauer ni novinec. Podpisal se je pod pregled glasbenogledaliških del slovenskih skladateljev, v katerega so bili seveda vključeni tudi avtorji del za balet, razvoj slovenskega baleta je obdelal že v pregledu v dveh obsežnih zvezkih konec devetdesetih, je tudi avtor leksikonskega dela Obrazi slovenskega baleta.

V novi knjigi je vse posodobljeno in pregledno urejeno, uvaja jo kratek uvod o začetkih baletne umetnosti na Slovenskem, glavnina je kronološki pregled z obilo fotografskega gradiva, knjigo pa sklepajo kazala in seznami: abecedni seznam skladateljev in piscev scenarijev, seznam baletnih naslovov in baletov na nosilcih zvoka in drugi.

Za najbolj plodno obdobje slovenske baletne ustvarjalnosti se je pokazal čas med letoma 1950 in 1990, zanimivo pa je, da je bil Možiček privlačen v vseh obdobjih, saj so ga v več kot sto letih premierno izvedli več kot tridesetkrat, zadnja uprizoritev je bila pred šestimi leti.



Baleti slovenskih skladateljev ­Henrika Neubauerja so natančno sestavljeno delo, ki ne bo koristilo le ljubiteljem baleta, ampak marsikomu drugemu, ne nazadnje tudi kot spodbuda sestavljavcem tukajšnjega baletnega repertoarja.