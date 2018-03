Zgodovina medicine je zrcalo razvitosti družbe

Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem: Zvonka Zupanič Slavec in Slovenska matica sta izdali monografijo na skoraj tisoč straneh.

Ali veste, da je imel krapinski pračlovek, ki je živel pred sto tisoč in več leti, enake bolezni, kot jih imamo danes? Skrb za zdravje je stara toliko kot človeški rod in je univerzalna, a se vendarle razlikuje po posameznih deželah.

Kako sta se skozi stoletja razvijali medicina in organizacija zdravstva na Slovenskem? Pri založbi Slovenska matica je prejšnji teden izšla enciklopedično zasnovana monografija Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem avtorice prof. dr. Zvonke ­Zupanič Slavec.

Zvonka Zupanič Slavec je zdravnica specialistka anesteziologije, ki se je posvetila zgodovini medicine že leta 1987, ko se je zaposlila na Inštitutu za zgodovino medicine Medicinske fakultete v Ljubljani, ki ga vodi od leta 1992. Je redna profesorica za zgodovino medicine in dentalne medicine in zelo plodovita avtorica: napisala je blizu trideset znanstvenih in strokovnih monografij ter uredila oziroma prevedla še trideset drugih knjig.