Žižek, Alma Karlin in drugi v Leipzigu

Tudi letos se na mednarodnem knjižnem sejmu v Leipzigu ob asistenci Javne agencije za knjigo predstavljajo slovenski avtorji, skupaj jih je osem, posebej tam gostuje tudi Slavoj Žižek, z avtobiografskim romanom Ein Mensch wird pa je tam tudi Alma Karlin.

Na sejem so odpotovali Florjan Lipuš, Andrej E. Skubic, Anja Golob, Lidija Dimkovska, Cvetka Lipuš, Sebastijan Pregelj, Tadej Golob in Aleš Šteger, njihove knjige so v izvirniku in predvsem nemških prevodih obiskovalcem sejma na ogled na stojnici v mednarodni Hali 4, za katero skrbi Javna agencija za knjigo (JAK), nastopili bodo na skupaj enaindvajsetih dogodkih.

V času leipziškega knjižnega sejma poteka tudi eden največjih bralskih festivalov v Nemčiji, Leipzig liest (Lepzig bere), s skoraj petsto dogodki po vsem mestu in okolici.

JAK je v sodelovanju s prevajalsko mrežo Traduki, Leipziškim knjižnim sejmom ter tujimi založniki Voland&Quist, Jung und Jung, hochroth, AvivA in Drava organizirala razširjen literarni in spremljevalni program s slovenskimi avtorji.

Mreža Traduki je letos svoj program oblikovala s sloganom Nova odkritja – Iz življenja evropskih manjšin (Es gibt was zu entdecken – Aus dem Leben europäischer Minderheiten).

Na povabilo nemške založbe WBG na letošnjem sejmu gostuje tudi Slavoj Žižek, ki predstavlja svoj sveže izdani nemški prevod dela Disparitete (Disparitäten). V četrtek popoldne je v sejemski Café Europa v pogovoru z Janom Völkerjem predstavil delo, v katerem v središče svoje filozofske refleksije postavlja pojem neenakosti.

Na sejmu je berlinska založba AvivA predstavila avtobiografski roman Alme Karlin z naslovom Ein Mensch wird, ki je ravnokar izšel. Britta Jürgs, ustanoviteljica založbe AvivA, je knjigo, ki jo je uredila Jerneja Jezernik, v četrtek predstavila v pogovoru z Amalijo Maček.

Sebastijan Pregelj na sejmu predstavlja roman Kronika pozabljanja (Chronik des Vergessens, založba Drava) in otroški knjigi o duhcu Babujanu (Das Gespenst Babujan und seine Freunde in Das Gespenst Babujan und der unerwartete Umzug, obe deli je izdala Drava).

Andrej E. Skubic nadaljuje knjižno turnejo ob izidu nemškega prevoda Iger brez meja (Spiele ohne Grenzen, založba Voland&Quist), pesnica Cvetka Lipuš bo imela branje iz nemškega prevoda zbirke Kaj smo, ko smo (Was wir sind, wenn wir sind, založba Drava), pesnica Anja Golob pa bo na sejmu predstavila svojo novo zbirko taubentext | vogeltext, ki jo je ustvarila skupaj s pesnikom Nikolajem Voglom in je letos izšla pri založbi Hochroth. Na odru mreže Traduki je sodelovala v pogovoru in na branju z naslovom Teorija žalosti, na katerem sta sodelovali še hrvaški avtorici Slavenka Drakulić in Ivana Šojat.

Na povabilo založbe Goga se bo v Leipzigu mudil avtor Tadej Golob, ki bo v pogovoru s Sebastijanom Pregljem predstavljal svoja dela za otroke in mladino, na povabilo sejma pa bo na okrogli mizi o Evropski uniji sodeloval Aleš Šteger.