Znani so finalisti kritiškega sita

Društvo slovenskih literarnih kritikov so prepričali Kristina Hočevar, Milan Jesih in Miklavž Komelj. Nagrajenec bo znan 19. aprila.

Društvo slovenskih literarnih kritikov bo 19. aprila, v času letošnjih Slovenskih dnevov knjige, znova podelilo nagrado kritiško sito za najboljšo knjigo po izboru literarnih kritikov. Tokrat že sedmič, posebnost nagrade je, da zanjo lahko konkurirajo vse knjige ne glede na zvrstne, žanrske in ostale opredelitve.

Znano je, kdo je letos prodrl v finale zanjo. Kot so sporočili z društva, so kritiki za leto 2017 izbrali tri finaliste. To so Kristina Hočevar z zbirko pesmi Naval (Škuc), Milan Jesih s pesniško zbirko Maršal (Beletrina) in Miklavž Komelj s pesniško zbirko Liebestod (Goga).

Za nagrado glasujejo vsi člani

Kritiško sito sicer v društvu označujejo za edino literarno nagrado, ki jo za najboljše literarno delo slovenskega avtorja v preteklem letu podeljujejo literarni kritiki. Pri izbiri nagrajenca sodeluje kar najširši kritiški forum, saj imajo možnost pretresanja sita vsi člani društva. Glasovanje poteka v dveh krogih, zmaga pa knjižno delo, ki je prejelo kar največ glasov kritiške žirije.

Nagrado so doslej prejeli Katja Perat za pesniško zbirko Najboljši so padli (Študentska založba, 2011), Maruša Krese za roman Da me je strah? (Goga, 2012), Davorin Lenko za roman Telesa v temi (Center za slovensko književnost, 2013), Katarina Marinčič za roman Po njihovih besedah (Modrijan, 2014), Jure Jakob za zbirko kratke proze Hiše in drugi prosti spisi (Mladinska knjiga, 2015) in Mojca Kumerdej za roman Kronosova žetev (Beletrina, 2016).

Pred letošnjo razglasitvijo bodo z letošnjimi nominiranci pripravili tudi pogovor, ki ga bo povezovala Veronika Šoster.