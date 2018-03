Lepotica, zver in pravica do pošastnosti

Motiv ljubezni, ki vzklije med prelepim dekletom in zverjo, lahko najdemo v tradicijah narodov po vsem svetu. V Evropi je najbolj slavna francoska različica La Belle et la Bête iz 18. stoletja, ki je s pomočjo hollywoodske predelave dobila množičen doseg in odmev. Opera Philipa Glassa po znani pravljici pa je zdaj na sporedu v ljubljanski Operi.



Pravljica ima več različic, od katerih vsaka odraža specifično družbeno konstelacijo, v kateri je nastala. Francoska zgodba avtorice Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve govori o trgovcu, ki ga na poti domov neke noči ujame nevihta, zato se zateče v začaran grad. Tam prebije noč, zjutraj pa za svojo najmlajšo hčer Belle utrga najlepšo vrtnico. A pri tem trgovca zasači zver in ga zapre. Ta moleduje, da bi ga izpustila, v kar zver privoli pod pogojem, da v zameno za trgovčevo svobodo na grad pride Belle.