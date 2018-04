TSUNK in Adijo vera v sanje

Na ogled bodo postavili sto portretov slovenskih književnikov in književnic, ki so izhajali v literarnem časopisu Odsevanja. Gre za najstarejši koroški periodični kulturni almanah, ki neprekinjeno izhaja od ustanovitve leta 1979. "Literarno in likovno ustvarjanje, ki predstavlja pomembno identiteto matične občine Slovenj Gradec, si v reviji že vrsto let podajata roko, na poseben način pa je to sožitje podčrtal tematski blok, ki ga pripravlja slavist z ravenske gimnazije Miran Kodrin. Z domiselnimi anagrami je predstavil protagoniste slovenskega literarnega Parnasa, likovno podobo pa so v imenitni galeriji portretnih upodobitev prispevali v posamezni številki podrobneje predstavljeni likovniki: Stojan Brezočnik, Katja Felle, Leander Fužir, Andrej Grošelj, Peter Hergold, Štefan Marflak, Zoran Ogrinc, Luka Popič, Jerneja Smolnikar in Sašo Vrabič," so sporočili iz galerije. Otvoritev razstave bo pospremil performans interpretacije novejše slovenske poezije skupine SPUNK iz Gimnazije Slovenj Gradec, ki je nastal pod vodstvom Andreja Makuca in Almire Rogina. Razstava bo na ogled do 20. maja.

Do 27. maja pa je v galeriji na ogled razstava Trienale sodobne umetnosti na Koroškem, ki je vpogled v ustvarjanje na področju vizualne umetnosti koroških ustvarjalcev v zadnjih treh letih. "S svojimi deli se predstavlja štirideset sodelujočih ustvarjalcev. K sodelovanju na tokratni razstavi smo povabili izbrane umetnike, ki živijo in ustvarjajo na Koroškem, poleg njih pa tudi tiste, ki so na tak ali drugačen način povezani s Koroško. Predstavljajo se umetniki vseh generacij," so povedali v galeriji, kjer opažajo, da je poleg prevladujočega slikarskega medija v zadnjem obdobju opazen porast zanimivih fotografskih pristopov predvsem mlajših avtorjev. Poleg njih se na razstavi predstavljajo tudi kiparji, grafiki in video ustvarjalci.

"Aktualna razstava se za razliko od razstave pred tremi leti, ki je z javnim pozivom vključila tudi umetnike iz avstrijske Koroške, ponovno osredotoča samo na ustvarjalce iz slovenskega dela Koroške. Poleg že uveljavljenih se v slovenjgraški galeriji nekateri avtorji predstavljajo prvič," so pojasnili v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Na razstavi sodelujejo: Maruša Aberšek, Franc Berthold, Stojan Brezočnik, Kaja Brezočnik, Vid Brezočnik, Katja Felle, Gustav Gnamuš, Katja Goljat, David Herzog Leitinger, Anja Jerčič Jakob, Tomo Jeseničnik, Blanka Kefer, Jernej Kovač Myint, Benjamin Kumprej, Laura Kumprej, Stanislav Makuc, Štefan Marflak, Robert Marin, Jure Markota, Zoran Ogrinc, Andrej Praznik, Anastazija Pirnat, Uroš Potočnik, Maja Pučl, Luka Popič, Tjaša Rener, Anton Repnik, Janez Repnik, Jerneja Smolnikar, Lucija Stramec, Lorenka Stropnik, Maja Šivec, Boštjan Temniker, Aphra Tesla, Milan Unkovič, Tadej Vaukman, Aljaž Velički, Tanja Vergles, Sašo Vrabič in Uroš Zavodnik. Kustosi razstave so: Jernej Kožar, Maša Špiler in Katarina Hergold Germ.