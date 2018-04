Indijansko poletje

Kakor pravzaprav napoveduje že naslov, Šivje, v tretji zbirki Kristine Kočan beremo pesmi, v katerih sta ena čez drugo prešiti dve distinktivni poetiki.

Ena, ki je bolj metonimična, pripovedna, stvarno izkustvena, izpovedna, utemeljena na konkretnem, vizualno izrazitem pesniškem podobju ter slej ko prej zadolžena pri Zupanu, Semoliču, Podlogarju in še katerem izmed protagonistov slovenske poosamosvojitvene poezije, je namreč pretaknjena skozi drugo, bržčas bolj modernistično, ki z doslednim opuščanjem ločil, enjambementi in dovolj spretno uporabo t.i. dvosmerne kolokacije – tu gre za specifičen postopek, pri katerem enkrat samkrat zapisane besede hkrati pripadajo dvema različnima izjavama, kakor, denimo, tule: »[V]zletajo junijske kresnice / za tren osvetlijo / obris nekoga se pomika / v temo,« kjer »obris nekoga« očitno pripada dvema povedma – nenehno prekinja gladko, samoumevno drsenje pesniške govorice in mehča notranjo koherenco pesmi, dokler ta ne prične učinkovati kot niz razmeroma avtonomnih, le rahlo povezanih fragmentov, ki nenadoma ne morejo več z zanesljivostjo prepoznati kake celote, v kateri bi se še mogli brezšivno povezati.