Natančen izpisovalec občutij

Zupan se ob pesnjenju pisateljsko ukvarja tudi s spominjanjem, kot da bi poskusil z esejističnimi zapisi zgraditi časovno kapsulo v čase, ko so imele stvari še avro, ko so se zgodile prvič, zadele in osupnile. Ta memoarska retro oziroma vintage reciklaža s tem jasno izriše razliko z današnjimi časi, ko je vse dostopno in je vsega preveč, veselja pa ni več pravega.

Sedeti v temi je dvodelna zbirka esejev. V prvem se ukvarja s stvarmi, povezanimi z glasbo, prvo ljubeznijo pred literaturo; pomudi se pri iniciacijskih komadih in lastnem odkrivanju zakulisnih podrobnosti iz življenja bendov in rokerskih ipd. zvezd, na katerih se je urila in umeščala generacija, ki se ni več učila na pamet latinske in grške klasike, ki ni recitirala poezije v originalnih jezikih, temveč si je strukturirala pogled na svet ob množični kulturi.