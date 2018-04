Ocenjujemo: 6

Režija: Žiga Divjak. Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana . Nova pošta, Ljubljana.

Raziskovalno-dokumentarna predstava 6 (koprodukcija Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana) naslavlja dogajanje, ki je spremljalo iskanje namestitve za šest begunskih mladoletnikov brez spremstva oziroma negativne odzive staršev dijakov, profesorjev kranjske gimnazije ter drugih krajanov v Kranju in sosednjih naseljih na predlog, da bi teh šest mladostnikov namestili v prazno nadstropje študentskega doma poleg dijaškega doma v Kranju.

Predstava je sprožila odziv že pred premiero. Pod eno od napovedi predstave lahko preberemo petnajst ksenofobnih, rasističnih in zastrašujočih komentarjev.Predstava vzpostavi like petih zaposlenih v dijaškem domu – ravnateljice, hišnika, vzgojitelja, kuharice in vratarja –, ki sprva pozdravljajo idejo, da bi mladostnike nastanili v njihovem študentskem domu. Pod pritiski (družbenimi pa tudi intimnimi, ki jih doživljajo od domačih ter prijateljev) počasi popustijo, nekateri celo sami privzamejo ksenofobno dikcijo in/ali delovanje. Primer je razrešen skladno s hotenji sovražne populacije v Kranju z okolico.