Ocenjujemo: Fant, dekle in gospod

Tako imenovani nagovor gledalcu in gledalki, ki ga je v gledališkem listu predstave Fant, dekle in gospod spisala režiserka Mateja Kokol, se lahko zdi nekoliko sentimentalen, celo patetičen, vendar le, dokler si ta gledalec in gledalka predstave ne ogledata.

Entuziazem in vznesenost, ki ju je čutiti ob zapisu, se na odru popolnoma potrdi, dramskih miniatur, ki bi na tako simpatičen, domiseln in zabaven način predstavila gledališke, igralske in predvsem občečloveške dileme, je pri nas žal zelo malo.