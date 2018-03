Ocenjujemo: Galeb

Galeba Čehova, zgodbe o medgeneracijskem klinču in ne­uspešnem ter osebno pogubnem iskanju novih form v umetnosti, ki ga na strani tradicije predstavlja uspešen in predvsem samovšečen starejši par, igralka Arkadina in pisec Trigorin, na drugi pa to obsojenost na uspeh z lastno zlo srečo in drsenjem še nižje zrcalita vročična in nesrečna umetniška začetnika­ Zarečna in Trepljev, se Paolo Magelli, režiserski veteran, tokrat četrtič loteva najprej v kar se da sproščenem in počitnikovalskem ozračju.

Ter v novem funkcionalnem prevodu Boruta Kraševca. Uvodni neuspešen nastop mladih kreativcev in inovatorjev spremlja glasbeni par, vokalistka Ivanka Mazurkijević in basist Damir Martinović - Mrle iz skupine Let 3, in imamo občutek, da je ekološko ali reistično igro Čehova z etično in elegično podkletenim naštevanjem živali, do katere dometa se režija ne opredeli, podkrepil s pravimi kreativci, temu primerno glasbeno mrakobnimi in iz povsem drugega vica; vizualno potegneta na dvojce s hotelskih teras – kostumografija je prispevek Lea Kulaša.